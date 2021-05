Ricordate Sabina Stilo? La conduttrice diventa nota verso la fine degli anni Ottanta, esordendo in televisione nel 1988 con il programma televisivo “Serata d’onore”, condotto da Pippo Baudo. L’anno successivo partecipa al programma su Italia 1, “Televiggiù” ed poi “Emilio”.

La Stilo dopo molti programmi ed esperienze anche al’estero, Spagna e Cile, dal 2017 è impegnata a Radio Rai (Rai Radio Live e Rai Isoradio), con il programma radiofonico di interviste “Questioni di Stilo”. Dal 7 giugno 2021 torna in Tv in seconda serata su Rai2 con il programma di interviste “Belle così”. Che sia il primo passo per un ritorno in pianta stabile nella tv si Stato?

Come anticipa Blogo, dal 7 giugno Sabina Stilo torna in tv con “Belle così”, programma di seconda serata di Rai2 dove le protagoniste sono le donne. Donne che si sono distinte nel proprio settore, dalla cultura allo spettacolo, dalla televisione allo sport e all’imprenditoria.

A partire da lunedì 7 giugno, in seconda serata su Rai2, Sabina Stilo è alla conduzione di Belle così. Si tratta di una trasmissione di interviste che mette in primo piano quelle donne che nella vita si sono distinte nel proprio settore lavorativo.

Ecco le prime ospiti della trasmissione che andrà in onda in seconda serata su Rai 2 per un totale di tre puntate.

La politica Emma Bonino ,

, la prima donna Presidente dell’Unione industriali di Torino Licia Mattioli,

la ginnasta Carlotta Ferlito ,

, l’attrice e cantautrice Margherita Vicario,

la rapper Chadia Rodriguez,

l’atleta paralimpica Giusy Versace ,

, le imprenditrici sociali Nicoletta Cosentino e Roberta Bruno ,

, l’attrice teatrale, comica e conduttrice radiofonica Paola Minaccioni.

Nel programma oltre le interviste della di Sabina Stilo, ci saranno dei contributi video con i pensieri di alcune bambine e ragazze chiamate a raccontare la loro idea di donna e di futuro.

Il format, è prodotto da Anele (Gloria Giorgianni), è costituito da 3 puntate da 50 minuti ciascuna ed è scritto da Fabrizio Marini ed Elena Giogli, per la regia di Maria Tilli.