Dopo il grande successo delle tre stagioni di “BellaMa’”, il varietà del pomeriggio di Rai 2 ideato e condotto da Pierluigi Diaco, arriva in prima serata con gli speciali “BellaMa’ di sera“. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di stasera, domenica 14 settembre 2025 su Rai2.

BellaMa, arriva la versione BellaMa’ di sera su Rai2

Stasera, domenica 14 settembre 2025, dalle ore 21.00 appuntamento con la prima puntata di “BellaMa’ di sera“, il varietà ideato e condotto da Pierluigi Diaco su Rai2. Dopo gli ottimi risultati di ascolti registrati con la versione pomeridiana, il varietà debutta in prima serata con cinque imperdibili appuntamenti. L’elemento principale del programma resta sempre la musica e i suoi protagonisti, di ieri e di oggi. L’obiettivo è raccontare, attraverso il prezioso patrimonio culturale costituito dalle canzoni, l’evoluzione del costume nel nostro Paese e il sentimento popolare degli italiani, con il racconto di ospiti e del cast fisso. Tra questi ci sono: Marco Morandi e il critico musicale Gino Castaldo, che dal vivo ripercorreranno i grandi successi della musica leggera italiana, partendo da una parola chiave.

Non mancheranno sorprese e novità come il ritorno di Licia Colò a cui è affidata al rubrica “Gli occhi di Licia” con cui racconterà il mondo attraverso il suo sguardo, le sue emozioni e le sue esperienze dirette. Durante ogni puntata ci sarà un ospite speciale chiamato a rispondere alle domande di Pierluigi Diaco.

Bella Ma di Sera, ospiti della prima puntata del 14 settembre 2025

Ma passiamo agli ospiti della prima puntata di BellaMa’ di Sera di Pierluigi Diaco di stasera, domenica 14 settembre 2025 su Rai2. Il conduttore per il debutto ha voluto i Ricchi e Poveri, protagonisti della prima intervista musicale. Un viaggio alla scoperta della loro carriera tra grandi successi e ricordi di una vita meravigliosa. Ma non finisce qui, visto che all’interno del programma spazio anche a Michele Cucuzza, Attilio Romita e Flora Canto protagonisti del notiziario “Tiggì Trio”.

Si tratta di una sorta di rubrica in cui i tre, come tre amici al bar, discutono con commenti ironici i fatti più curiosi della settimana. Non solo Flora Canto delizierà poi i telespettatori con la cover di un brano del passato. Confermata la rubrica “Scotta il telefono” affidata a Valeria Marini che risponderà alle telefonate, o ai messaggi vocali, dei telespettatori, per dare consigli d’amore e di vita.

L’appuntamento con “BellaMa’ di sera” è prodotto da Rai Direzione Intrattenimento DayTime e Prime Time è la domenica in prima serata su Rai2.