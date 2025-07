Pierluigi Diaco dopo il grandissimo successo di “BellaMa’” arriva in prima serata su Rai2 con “Bellamà di Sera 2025“. Ecco la data di inizio e le anticipazioni sullo spin-off serale del programma.

Bellamà di Sera 2025 di Pierluigi Diaco: data di inizio su Rai2

Dopo il grande successo delle prime tre stagioni di “BellaMa‘”, Pierluigi Diaco debutta il prossimo autunno in prima serata con la versione serale del programma e varietà. Si chiama “BellaMa’ di Sera“, lo spin-off del programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco in partenza dal 14 settembre fino al 12 ottobre in prima serata su Rai2. Formula vincente non cambia, visto che al centro del programma ritroveremo la musica con i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Un viaggio musicale alla scoperta di grandi artisti che hanno fatto la storia della canzone italiane. L’obiettivo è sempre quello di raccontare, attraverso il prezioso patrimonio culturale costituito dalle canzoni, l’evoluzione del costume nel nostro Paese e il sentimento popolare degli italiani.

Tra gli ospiti protagonisti delle puntate di BellaMa’ di Sera ci saranno Marco Morandi e il critico musicale Gino Castaldo. I due dal vivo ripercorreranno i grandi successi della musica leggera italiana, attraverso un percorso innescato ogni volta da una parola chiave.

BellaMa’ di Sera 2025, nel cast torna anche Valeria Marini

Non solo, confermata anche nella versione serale di “BellaMa’ di Sera” la presenza di Valeria Marini con la parentesi “Scotta il telefono”. La showgirl, tra le protagoniste del programma, è pronta a rispondere alle chiamate e messaggi vocali del telespettatori per dare scanzonati consigli d’amore e di vita. Ogni settimana, poi, ci sarà un ospite d’onore, che rispondendo alle domande di Pierluigi Diaco, darà vita a un’intervista in chiave musicale, esibendosi dal vivo.

L’appuntamento con BellaMa’ di Sera 2025 è dal 14 settembre fino al 12 ottobre in prima serata su Rai2