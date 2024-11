Belen Rodriguez si prepara per un duplice ritorno allo showbiz, a partire da “Amore alla Prova – La Crisi del settimo anno”. Questo é il titolo di un nuovo format sui sentimenti, la cui partenza slitta nel 2025. Ma le novità per la modella argentina non finiscono qui. Il calendario dei nuovi impegni, per lei, prevede anche un ruolo in un Variety show. E, nell’attesa del ritorno all’intrattenimento, Belencita si racconta, svelando la crisi d’amore vissuta con Stefano De Martino, che li accomuna alle coppie-protagoniste del programma previsto nel nuovo anno.

Belen Rodriguez verso il ritorno nel piccolo schermo

Amore alla Prova – La Crisi del Settimo Anno dà inizio al nuovo debutto su Warner Bros, per Belen Rodriguez, nel ruolo di conduttrice. Il programma sui sentimenti, che segna l’addio della showgirl alle reti Mediaset, era previsto in partenza il 20 novembre 2024. Ma da Warner Bros-giunge un dietrofront, dal momento che il via al format di Belen Rodriguez é procrastinato al nuovo anno 2025.

Mercoledì 20 novembre 2024, in prima serata su Real Time é ora, infatti, prevista la messa in onda di Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli. Slitta, così, il ritorno nei palinsesti TV per la modella argentina, la cui immagine di showgirl nel piccolo schermo manca particolarmente ai fan, in primis quelli attivi nel web e sui social.

Ma non é tutto. La mamma vip-bis di Santiago e Luna Marie é attesa anche alla co-conduzione su Nove, al timone del variety Only Fun-Comico Show. Nel frattempo, intanto, incalzata sui quesiti di Di più magazine rispetto alla svolta sui sentimenti e ai nuovi impegni professionali, l’argentina non nasconde quanto il nuovo format sembri cucito a sue misure. Questo, in allusione al matrimonio con Stefano De Martino e ai tira e molla tra i due vissuti nella loro lovestory.

La svolta nella vita personale e artistica: le dichiarazioni intimiste

“Amore alla prova – La crisi del settimo anno, è un programma che “sembra cucito addosso a me” – svela l’argentina, anticipando a mezzo stampa il suo ritorno sulle scene. E non manca la confessione sul motivo della rottura con l’ex marito, una crisi profonda che, in media, una coppia vivrebbe orientativamente al 7° anno in amore: “L’avevamo pure superata, ma alla fine dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati”, ricorda la Rodriguez, alludendo al matrimonio con l’ex ballerino di Amici, ormai naufragato.

Guardando al passato, non nasconde poi di sentirsi una “donna diversa”, adesso che ha acquisito maggiore cognizione di sé, rispetto ad una riscoperta autostima. E il suo è un messaggio di body-positivity, che indirettamente esorta all’auto-accettazione: “Certo, il fisico non è più quello di quando avevo trent’anni, ma comunque non mi sento vecchia – confida l’ex primadonna di Tu si que vales, anche in risposta agli internauti che la tacciano di essere cambiata, soprattutto fisicamente-. Ho acquisito più consapevolezza. E forse pure un pizzico di saggezza in più”.