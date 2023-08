Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni stanno insieme oppure no? La showgirl argentina ha deciso di commentare il gossip dell’estate 2023 e naturalmente l’ha fatto tramite i suoi profili social. Ecco cosa ha detto.

Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Il post su Instagram

Non è la prima volta che Belen Rodriguez utilizza i social network per lanciare messaggi ai follower, ma anche alla stampa. A luglio la showgirl argentina ha pubblicato una foto con tanto di cervi nel momento clou in cui si parlava di un tradimento subito dall’ex marito e compagno Stefano De Martino. Questa volta Belen è tornata su Instagram con una serie di foto e contenuti che spiazzano ancora una volta. Prima le foto in lingerie che hanno fatto impazzire il popolo dei social fino all’ultimo post in cui ha deciso di postare una serie di scatti in compagnia di Elio Lorenzoni, il nuovo papabile fidanzato.

“1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa…” scrive la showgirl argentina sfidando così il gossip che da settimane parla di una storia d’amore tra i due. Nella gallery si vede la bellissima Belen in compagnia dell’imprenditore bresciano, una vecchia conoscenza visto che l’ultimo scatto tra i due risale a 10 anni fa. Cosa si nasconde dietro la scelta della showgirl? Possibile che Belen abbia voluto confermare la relazione con l’imprenditore?

Belen Rodriguez, le ultime news: chi è il nuovo fidanzato

Il post pubblicato da Belen Rodriguez su Instagram segna l’inizio di una nuova fase della vita sentimentale della showgirl argentina. In una serie di scatti ha finalmente presentato ai follower il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, l’imprenditore titolare della Lorenzmotors che si occupa di motori, accessori e componenti.

Non è dato sapere quando sia scattata la passione, visto che nelle foto pubblicate dalla showgirl c’è anche uno scatto che risale a 10 anni fa a conferma che i due sono amici di vecchia data. Nessun commento o riferimento dalla Rodriguez al ruolo che Elio Lorenzoni ricopre nella sua vita anche se per molti le foto sono solo la conferma dell’inizio di un nuovo capitolo amoroso della sua vita. Sarà davvero così?