Belen Rodriguez a Le Iene ha ricordato Maurizio Costanzo. Visibilmente emozionata e con la voce rotta dal pianto, la showgirl argentina ha voluto salutare il geniale giornalista e conduttore televisivo inviando un pensiero affettuoso anche a Maria de Filippi. Le parole della showgirl hanno fatto scatenare l’ira degli haters.

Belen Rodriguez si commuove a Le Iene ricordando Maurizio Costanzo: le parole per Maria De Filippi

Inizio questa puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di questa azienda a cui ieri tutta l’Italia ha dato l’ultimo saluto, Maurizio Costanzo. Con queste parole Belen Rodriguez ha aperto la puntata de Le Iene Show di martedì 28 febbraio 2023 nel ricordo di Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore televisivo scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni. Dopo giorni di celebrazioni, ricordi e speciali dedicati ad un gigante della televisione, anche la showgirl ha voluto ricordare e rendere omaggio a Maurizio. Con la voce rotta dall’emozione, Belen si è commossa nel ricordare il giornalista e ha confessato di conservare ancora tutte le tartarughine che Costanzo era solito regalare agli ospiti del Maurizio Costanzo Show.

Non solo, la showgirl ha inviato anche un pensiero a Maria de Filippi con cui ha lavorato a Tu si Que Vales ed Amici:

Voglio salutare anche Maria, scusate ma è commuovente. Io conservo le tartarughe che mi ha regalato, guardandole mi ricordo di tutti i consigli affettuosi che mi ha dato. Ciao Maurizio, un abbraccio da tutta la famiglia de Le Iene.

I commenti degli haters a Belen Rodriguez sul ricordo di Maurizio Costanzo

Le parole di Belen Rodriguez su Maurizio Costanzo hanno però scatenato i commenti al vetriolo di un certo pubblico dei social. Alcuni haters, infatti, hanno preso d’assalto il profilo ufficiale de Le Iene scrivendo commenti contro lo showgirl. “Ma se non eri nemmeno presente ai funerali…” – ha scritto un utente, mentre un altro ha fatto notare “non hai nemmeno fatto un post social, e ora lo saluti per l’ultima volta? Mah…“.

Del resto Belen divide sempre il pubblico: c’è chi la ama e chi la odio. Dal canto suo Maurizio Costanzo in vita ha sempre espresso parole di stima per la showgirl:

Belen non sparirà dalla tv, saprà ritagliarsi nuovi spazi, è diventata ormai un’artista poliedrica, capace di fare spalla e condurre con la stessa scioltezza. In tv è un personaggio capace di far parlare di sé e fa anche da calamita per un certo pubblico, che ammira la sua bellezza. Non sottovalutatela, oltre che bella, è una ragazza molto capace.