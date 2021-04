E’ in attesa della secondogenita Luna Marie, la cui nascita è prevista per il mese di luglio 2021 e ora Belen Rodriguez fa parlare di sé per una voglia ricorrente che potrebbe compromettere la sua linea. A parlare della tentazione di gola in questione è la stessa modella, in un nuovo intervento social, in cui l’argentina si racconta in toto, in risposta ad alcune domande del web.

Belen Rodriguez vicina al secondo parto

Si avvicina il giorno in cui Belen Rodriguez darà alla luce la secondogenita Luna Marie, concepita con l’attuale compagno Antonino Spinalbese, dopo aver dato alla luce Santiago, il primogenito che lei ha avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Nella dolce attesa di stringere tra le braccia la secondogenita, Belen Rodriguez ha intanto condiviso con il web una serie di Instagram stories. Nelle stesse lei dà libero sfogo ad alcune curiosità sulla sua vita, non risparmiandosi sui peccati di gola. Peccati però che nella gravidanza in corso rischiano di compromettere il punto vita che tanto l’ha resa celebre e invidiata.

“Non riesco a trattenermi, però a pranzo e cena cerco di mantenere un’alimentazione equilibrata… ma mannaggia alle voglie”. Questo fa sapere tra le nuove Instagram Stories, Belencita, in risposta ad uno degli ultimi quesiti ricevuti dai fan sulle voglie che lei accusa in stato di gravidanza. Una risposta che la modella argentina ha condiviso con il web, corredata da un’immagine che immortala un pacco di famosi biscotti alla cioccolata, in quanto peccato di gola preferito e voglia ricorrente della modella.

Nonostante le voglie, tuttavia, la modella mostra tra le stories di aver messo su pochi chili durante la gravidanza, arrivando a pesare 63 kg partendo da un peso di 57 kg.

Le altre curiosità della modella

Ad un altro quesito, che alla sexy Belen Rodriguez chiede come abbia reagito inizialmente alla differenza d’età riscontrata nel rapporto a due con Antonino Spinalbese, che lei sta per rendere padre per la prima volta, la Rodriguez sorprende. Non nasconde di averla appresa quando ormai era troppo tardi per fare un passo indietro nella relazione avviata con il 25enne. Tra loro vi sono all’incirca 9 anni di differenza, ma la modella ha svelato che nonostante questo dato anagrafico lui ha saputo dimostrarle di essere uomo tanto da colmare il suo essere infantile all’età di 36 anni. Il rapporto a due prosegue, non a caso, a gonfie vele.

Sempre in risposta alle domande del web, Belen Rodriguez fa sapere di essere giunta la settimo mese di gravidanza. Il parto è atteso per il mese di luglio 2021.