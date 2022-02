Qualche tempo fa vi avevamo informato di un probabile ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici era andato a prendere la showgirl argentina in aeroporto al ritorno di una vacanza. Ebbene, ora non si nascondono più. È ufficiale, tra loro è sbocciata nuovamente la passione. Ma vediamo di capire meglio cosa sta succedendo.

Belen Rodriguez e De Martino sono tornati assieme, ma non convivono

La coppia d’oro dello spettacolo italiano, quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare abbia avuto un ritorno di fiamma. Sono stati pizzicati assieme a cena a lume di candela all’Armani Hotel di Milano e poi, senza più nascondersi, sono tornati a casa insieme, nell’appartamento milanese di De Martino. La Rodriguez archiviata la storia con Antonino Spinalbese da cui ha avuto una bambina, Luna Marì vive la sua passione per De Martino – grande amore della sua vita – senza più nascondersi.

Belen Rodriguez fa chiarezza sulla situazione con Stefano De Martino

Un momento positivo per la showgirl argentina, che da mercoledì 9 febbraio debutta alla conduzione de Le Iene con Teo Mammucari. In un’intervista al Corriere dichiara:

“Mi hanno chiesto di essere me stessa. Il programma nasce in Argentina e lo vedevo da bambina”.

E su De Martino precisa:

“Io e De Martino? Ci vediamo, ma vivo sola. Anche perché in amore ho preso troppe bastonate. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze“.

La show girl puntualizza poi il suo rapporto con l’ex marito Stefano e fa sapere che non c’è un ritorno di fiamma con lui in senso classico. Quindi non vedremo nessun matrimonio bis ma dal momento che è ormai adulta è inutile nascondersi.

“Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena“.

La maternità di Belen con Santiago avuto a 26 anni e Luna Marì avuta a 36: quali le differenze?

“Quando è nato Santiago avevo 26 anni, facevo le cose con leggerezza. Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo”.

Belen Rodriguez sembra stavolta più consapevole del suo rapporto con Stefano De Martino e lo gestisce in maniera più matura. Auguriamo a lei che possa essere serena davvero fino in fondo.