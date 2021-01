Nelle ultime ore molti giornali che si interessano di cronaca rosa hanno riportato un’indiscrezione sulla vita privata di Belen Rodriguez, che subito ha fatto il giro del web. Dopo quel gossip dell’estate che ha infiammato la rete in cui si è parlato di un triangolo amoroso tra la showgirl, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (rumor mai del tutto confermati) e che avrebbe causato la separazione tra i due giovani divi, adesso è Belen Rodriguez che si prende la scena. Novella 2000, il giornale diretto da Roberto Alessi, rivela che la bella argentina potrebbe essere in dolce attesa. Il padre? È il giovanissimo Antonio Spinalbanese.

Gossip su Belen Rodriguez, è incinta?

Pochissime sono le notizie, ancora tutte da confermare, che sono state diffuse dal celebre magazine di gossip. Eppure, secondo le prime ricostruzioni, pare che sia vera l’indiscrezione su Belen Rodriguez. La showgirl che da qualche mese è legata sentimentalmente all’Hairstylist delle star, di 25 anni, potrebbe aver messo su famiglia prima del previsto. La Rodriguez dovrebbe essere incinta già di tre mesi, ma ancora non avrebbe reso nota la notizia e il motivo è ancora sconosciuto.

Tutto è avvolto nel mistero, e il mistero si infittisce tutte le volte che si parla di Belen. C’è da dire però che la conduttrice ha sempre desiderato regalare un fratello o una sorella al piccolo Santiango, figlio nato dalla relazione con De Martino. Quindi, il gossip che è trapelato in rete potrebbe non essere del tutto infondato. Anzi, potrebbe essere una vera bomba. Ma è tutto da vedere. Senza conferma le illazioni restano.

Secondo figlio per la Rodriguez?

“La notizia è di quelle che fanno rumore“, ha scritto il direttore del giornale. “La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio. Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere“, aggiunge. Quindi, non resta che conoscere la verità dalla Belen Rodriguez. Di fatto, il gossip ha creato scompiglio per due motivi. La coppia è ai primi passi della loro relazione, ma potrebbe essere un passo in avanti per la carriera dell’Hairstylist, l’unico che dopo De Martino è riuscito a conquistare il cuore della showgirl.

La conferma o smentita arriverà. Bisogna solo attendere con paziente. Nell’intramezzo, la Rodriguez si è dovuta difendere da alcuni fan che hanno accusato l’argentina di aver rubato e postato sui social una foto di una modella russa. Il caso sta ancora “sconvolgendo” la rete.