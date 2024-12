Su Real Time parte “AMORE ALLA PROVA”, un docu-reality sui sentimenti e per le coppie trovatesi in balia della “crisi del settimo anno”, condotto da Belen Rodriguez. Ad anticipare il rilascio del format è la stessa prima-donna del piccolo schermo made in Italy, in un’intervista inedita.

Belen Rodriguez si prepara per il ritorno nel piccolo schermo

La modella argentina si prepara per un ritorno nel piccolo schermo, al timone di “Amore alla prova-La crisi del settimo anno”, che la chiama a coprire la conduzione in tandem con la co-conduttrice, psicologa e sessuologa Maria Luigia Augello. Il documentary-reality show atteso sulle reti tv (in chiaro su Canale 31) e streaming (RealTime.it) di Real Time vede 8 protagonisti e membri di quattro coppie, finiti in preda ad una tempesta del loro rapporto a due, tanto da mettere a dura prova i sentimenti maturati verso la dolce metà. Il format si compone di cinque episodi ed è previsto in partenza mercoledì 1° gennaio 2024 e in anteprima in streaming su Discovery+.

Così come si evince dall’intervista che ne anticipa la messa in onda e che Belen Rodriguez concede a TV, Sorrisi & Canzoni. Per la regina di Amore alla prova, in passato c’è stato chi si è messo in discussione cantando serenate, chi ha dormito sullo zerbino di casa sua. “Un ragazzo è perfino salito su una scala fino alla mia finestra”, come poi racconta l’argentina-, “e assicuro che la scala era bella lunga e lui ha seriamente rischiato la vita”. La serenata più bella che le abbiano mai dedicato? Senza dubbio “El día que me quieras” (in spagnolo “Il giorno in cui mi amerai”, ndr), un tango composto da Carlos Gardel.

Belen è una confidente intima, per Amore alla prova

L’amore, tuttavia, può avere un triste epilogo, nonostante i sacrifici fatti per farlo sbocciare e tenerlo in vita, e nel suo programma l’argentina vuole dimostrarcelo da confidente fidata delle coppie in crisi. ll ruolo che le spetta, di chi ascolta le altrui pene d’amore, però, è difficile: spesso si deve scegliere se consolare a oltranza o dire verità scomode. “Sono sempre stata molto sincera con le amiche-fa sapere, Belen, tra le anticipazioni del ruolo che copre per il format. Sa quel modo di dire italiano “Tra moglie e marito non mettere il dito”?”.

Nel programma trasmesso su Real Time, così come annuncia la stessa showgirl argentina sulla base delle registrazioni di “Amore alla prova”, vedremo coppie più e meno giovani, “con problemini e problemoni”: “Io mi sono davvero emozionata con loro, abbiamo pianto e riso insieme -racconta- Ogni matrimonio, comunque, ha la sua storia, come ogni persona è fatta a modo suo. Soprattutto in questi tempi il matrimonio in sé è una promessa complessa da mantenere». L’amore oggigiorno vive una profonda crisi esistenziale, o almeno questa è la personale visione critica della Rodriguez, per la quale il sentimento alla base dell’esistenza dell’uomo può dirsi radice di un progetto di vita in comune: “Una volta, se stavi insieme a una persona ci stavi e punto. Credo però che l’ultima generazione con questa mentalità sia quella dei miei genitori. L’idea degli opposti che si attraggono? Mi pare una gran cavolata”, conclude Belen.