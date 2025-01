Il papà delle sorelle-modelle Belen e Cecilia Rodriguez, Gustavo, è tornato a casa dopo il ricovero subito per le ustioni riportate in seguito ad un incidente avvenuto in un capannone di Gallarate. Cecilia e la madre Veronica Cozzani hanno pubblicato via social un filmato che immortala Gustavo Rodriguez all’uscita dall’ospedale Niguarda, mentre Belen ha condiviso una foto che correda una dolce dedica per lui.

Gustavo Rodriguez fa rientro a casa, dopo l’incidente

Dopo l’incidente di Gallarate (Varese) e le ustioni riportate per effetto dell’incendio esploso in un capannone, Gustavo Rodriguez fa rientro a casa, all’uscita dall’ospedale presso cui veniva recentemente ricoverato. E ad annunciare il suo ricongiungimento alla famiglia è ora la moglie Veronica Cozzani, pubblicando a mezzo social un video che immortala Gustavo Rodriguez mentre esce dalla struttura dov’è avvenuto il ricovero d’urgenza del 6 dicembre 2024.

Nel filmato si vede il papà di Belen Rodriguez che cammina nel corridoio del nosocomio milanese con un cappello sul capo e le mani fasciate. L’altra figlia e modella, Cecilia, spinge il trolley e si avviano all’auto dove li aspetta Ignazio Moser. “Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!”, è il messaggio che correda il post su Instagram. E le emozioni social della famiglia Rodriguez-Cozzani continuano, con la dedica di Belen a Gustavo.

Il messaggio d’amore di Belen Rodriguez

Dopo l’incidente dell’amato padre la showgirl, ora attesa al debutto alla conduzione di Amore alla prova-la crisi del settimo anno -dedica a lui un messaggio scritto in un nuovo post su Instagram, che li ritrae insieme. “So quello che mi hai sussurrato all’orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito. Sono rimasta in apnea -si legge, tra le righe del messaggio di Belen Rodriguez-. Oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te. Inutili altre parole quando basta perderci tra le nostre pupille. Te amo papà”.

Nel rogo divampato per cause accidentali, il padre di Belen, 65enne, aveva riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia, ed era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, per poi essere trasferito nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano.