Chi l’avrebbe mai detto? Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme! I fan della coppia non traggano conclusioni affrettate perché la bella argentina e il conduttore napoletano sono stati paparazzati assieme all’aeroporto. Lei di ritorno da una vacanza in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini, è stata accolta all’aeroporto dal suo ex marito, De Martino, che l’ha poi scortata fino alla sua macchina.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati di nuovo assieme. Ritorno di fiamma o semplice amicizia?

Come cantava Venditti, nel brano “Amici Mai”, “certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Sarà il caso della Rodriguez e di De Martino? Non è la prima volta infatti che la coppia viva una crisi e poi a distanza di tempo torni nuovamente assieme. Ora. Siamo di fronte ad un riavvicinamento o stiamo prendendo un abbaglio?

Di certo come stanno le cose lo possono sapere solo i diretti interessati e al momento non sono arrivate né conferme né smentite. Grazie all’occhio attento del sito Whoopsee, che ha paparazzato i due ex coniugi all’aeroporto sappiamo che tra loro non c’era tensione, erano felici e sorridenti e che una volta presi i bagagli si sono diretti verso la macchina di Stefano e poi sono andati via.

“Un ritorno di una fiamma mai spenta” Belen e Stefano sono decisamente troppo bello, come dovrei fare io a superarli ??🤧🤧🥺🥺 pic.twitter.com/exO2S8n9eH — L A V I N I A🌼 (@twentyyearsgold) January 12, 2022

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: amore al capolinea?

La Rodriguez ha recentemente chiuso la relazione con l’hair stylist Antonino Spinalbese da cui ha avuto una bambina, Luna Marì, nata nel giugno del 2021. Nonostante non sia trapelato nessun gossip ufficiale sulla loro presunta rottura i due hanno trascorso le festività natalizie da “separati” e pare che si vedano solo per la figlia. A darne notizia è stato il settimanale Oggi qualche tempo fa, si parlava dei due come “Sereni, ma emotivamente distanti”. Tuttavia nemmeno qui si hanno conferme o smentite ufficiali dai diretti interessati.

Insomma, il 2022 è davvero iniziato con il botto!! Il ritorno di Fiamma – speriamo definitivo – tra i due è qualcosa che non ci aspettavamo, vista la rottura dei due che fece parecchio discutere. All’epoca si parlò di un tradimento di lui con Alessia Marcuzzi, prontamente smentito sia da De Martino che dalla Rodriguez.

Di certo – sempre secondo il settimanale Oggi – i due avrebbero passato il Natale assieme, ma questo non può essere conferma di nulla, dal momento che Belen e De Martino hanno un figlio in comune, Santiago, e quindi necessariamente devono passare del tempo assieme. E voi cosa ne pensate?