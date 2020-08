Belen Rodríguez torna a commentare la sua relazione burrascosa con Stefano De Martino e lo fa con una frecciatina sui social. In risposta a un’intervista in cui l’ex ballerino di Amici e attuale conduttore di Made in Sud aveva espresso la speranza di poter riavere Belen al suo fianco, la showgirl ha risposto con un perentorio “non accadrà mai“.

Belen, in vacanza ad Ibiza con la famiglia e gli amici, è stata raggiunta qualche giorno fa anche dal piccolo Santiago, che aveva passato qualche giorno con il padre. La coppia come ricorderete si è separata qualche mese fa. A far finire il loro matrimonio sono stati i continui tradimenti di Stefano, che hanno finito per aprire una crisi matrimoniale sfociata poi nella separazione.

La showgirl argentina ha dichiarato di non essere affatto disposta a perdonare le scappatelle di Stefano, e lo ha fatto anche attraverso Instagram. Proprio uno dei suoi commenti più recenti ha attirato l’attenzione dei quasi 10 milioni di followers che la seguono. Lo sfogo, chiaramente rivolto alla fine della sua love story con De Martino, è stato raccolto dai fans più attenti della Rodríguez. “Non lasciare che nessuno ti demolisca mai, siamo donne, non esiste!” ha scritto un follower sotto al post della Rodríguez, e Belen che appare sempre bellissima negli ultimi scatti, sembra avere dentro di se una grandissima forza per rialzarsi, sempre…

Belen piace alle donne perché è una che soffre

Sicuramente non è affatto difficile immaginare i motivi per cui Belen Rodríguez riscuote un grande successo tra il pubblico maschile, basta osservarla un momento per rimanere colpiti dalla sua straordinaria bellezza. Ma la showgirl è una che arriva anche al cuore del pubblico femminile, che tante volte si è mostrato solidale con lei ed il suo dolore.

Sembra che sia proprio il dolore che prova quello che ispira solidarietà nel gentil sesso. Quattro storie d’amore fallite alle spalle ed ogni volta il dolore che nasce dall’averci messo il cuore, Belen è una che è sempre riuscita a rialzarsi dopo una caduta più forte di prima.

Simona Ventura in un’intervista: Stefano non è l’uomo per Belen

E ce la farà anche stavolta… Secondo Simona Ventura è questo che rende la showgirl brasiliana una donna che piace alle donne. In un’intervista a Chi la celebre conduttrice torinese ha commentato così la fine della storia d’amore tra Belen e Stefano, ribadendo che non sarà certo un matrimonio finito a fermare la bella argentina.

“Tra l’altro” prosegue la conduttrice “credo che l‘uomo giusto per Belen non sia ancora arrivato“. Secondo la Ventura su questa crisi matrimoniale si è detto tutto ed il contrario di tutto, ma quando quell’uomo arriverà anche per la Rodriguez si aprirà la porta della felicità. Anche la Ventura viene da un passato burrascoso, ma da quando Giovanni Terzi è entrato nella sua vita è rinata ed è convinta che anche per Belen sarà così!