Belen Rodriguez è stata protagonista di un’intervista esclusiva nel salotto televisivo di Domenica In, programma del pomeriggio domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier. La Rodriguez si racconta a 360°, parlando di quello che è stato l’ultimo periodo della sua vita, quello più difficile, legato alla separazione dall’ex ballerino, oggi affermato conduttore di Rai2, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez si racconta da Mara Venier a Domenica In: “Stefano mi ha tradita”

L’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In, ha richiami che potrebbero essere riconducibili a quanto raccontato da Ilary Blasi nel docufilm UNICA. La Rodriguez ha raccontato del momento in cui ha capito di essere stata tradita dal suo ex marito Stefano De Martino.

“Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia, e anche letteralmente. Non è finita con un tradimento: è iniziata con un tradimento. Stefano mi ha tradita, io l’ho saputo dopo un mese. Sono sicura che mi abbia tradito, ho chiacchierato anche con le signorine, con tutte quante, e hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con dodici di loro alla fine ho smesso perché dovevo pagare la bolletta del telefono” Racconta Belen Rodriguez.

L’arrivo in Italia

Raccontando della sua vita, Belen dice: “Ho bisogno di protezione me ne sono resa conto e ho ammesso a me stessa di averne bisogno”. Nel definirsi, la showgirl ha detto: “Sono sempre stata una donna molto caparbia, mi sono occupata di me per tanti anni. Quando stavo in Argentina se ne occupavano i miei genitori, ho avuto una infanzia meravigliosa piena di amore”. Con fatica, poi, ha detto di aver deciso “di lasciare la mia famiglia. Sono arrivata in Italia con 180 euro in tasca, mi piace sempre ricordarlo. Ero arrivata a Bologna e sono andata a Riccione e facevo la ragazza immagine in discoteca inizialmente e facevo dei casting per fare la modella… ero una sognatrice e lo sono anche oggi. Non riescono a spegnere i miei sogni, ci provano ma non ce la fanno”.

Belen e il nuovo amore Elio

Belen Rodriguez racconta la fragilità della depressione in maniera dolce e tenera. Un periodo che la bella argentina ha superato grazie anche all’arrivo nella sua vita di Elio, il suo nuovo attuale compagno. “È un periodo felice, sono molto contenta”. ha dichiarato Belen. Una dichiarazione spinta da un sentimento di sincerità quella della bella conduttrice, che viene accolta con calore dalla padrona di casa Mara Venier e dal pubblico presente nello studio di Domenica In.

