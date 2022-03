Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai noto che sono di nuovo una coppia. Già, il ritorno di fiamma era nell’aria: dapprima i paparazzi li hanno avvistati assieme all’aeroporto, poi a cena, e altro indizio nettissimo è stata la fede al dito, che magicamente è ricomparsa sull’anulare sinistro della showgirl argentina. Cosa c’è di nuovo quindi? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino a letto insieme. Ecco il video

La Rodriguez ha postato in una delle sue storie Instagram un piccolo video a letto con il marito che dorme. Nulla di scabroso, intendiamoci, ma la loro vicinanza nel letto dove De Martino dorme appoggiato alla spalla dell’argentina ha fatto scatenare i fan che sono addirittura estasiati dall’evento.

Del resto la coppia formata da De Martino e la Rodriguez è amatissima e da sempre i fan hanno pregato, sperato e desiderato che il ritorno di fiamma ci fosse e così è stato. Uno scatto clamoroso dunque che riempie di gioia, in primis i diretti interessati e poi i follower numerosissimi della coppia. I due ormai sono inseparabili: pochi giorni fa infatti sono stati beccati insieme sulla neve a Courmayeur, in Valle D’Aosta.

Belen è tornata con De Martino: Antonino archiviato per sempre?

Insomma, la canzone di Venditti mai come in questo caso trova conferma: “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ed il caso dei due vip che ci hanno già riprovato una volta ma le cose non sono andate per il verso giusto. Difatti durante il lockdown la coppia è saltata e la Rodriguez ha incontrato Antonino Spinalbese con il quale ha avuto una storia da cui è nata la piccola Luna Marì.

La storia con hair-stylist tuttavia, così come è iniziata in fretta è finita altrettanto in fretta. Ora la Rodriguez ha ritrovato l’amore con Stefano De Martino, (è mai finito forse?) e anche una certa passione, ammettiamolo. Santiago ne sarà felice, così come tutti i fan della coppia.

Belen e Stefano a letto insieme: lo scatto clamoroso

Belen, poco dopo essere tornata a casa dalla registrazione de Le Iene – dove ora è conduttrice – ha postato su Instagram, una Storia con al fianco il marito Stefano De Martino che le dorme accanto, mentre lei sorride e mima il segno di vittoria con le dita.

Alla fine, tutto è bene quel che finisce bene. Ad ogni modo, che il ritorno di fiamma fosse ormai in atto è dato anche dall’ultima notizia secondo cui la Rodriguez sarebbe presente nel cast fisso al serale di Amici – che prenderà il via il 19 marzo 2022 – dove De Martino sarà uno dei giudici.