Chi era Michelle Obama prima di diventare la futura First Lady? Il documentario Becoming, su Netflix dal 6 maggio, racconta il tour per promuovere la sua autobiografia, che porta lo stesso titolo del documentario. Quella di Michelle Obama è la storia di una donna che si è fatta da sé, dalle sue umili origini alla Casa Bianca.

Becoming: la trama del documentario su Michelle Obama

A metà novembre del 2018, Michelle Obama pubblica un memoir che in brevissimo tempo diventa il libro più venduto dell’anno nei soli Stati Uniti. Becoming – La mia storia si rivela un successo economico anche nei mesi successivi al suo debutto; nel marzo 2019, infatti, il libro raggiunge i dieci milioni di copie. Da qui è iniziato il tour, che ha raggiunto moltissima popolarità. Tanti americani, donne e uomini, si sono radunati per ascoltare la storia dell’ex First Lady: le sue radici, come ha incontrato il futuro marito Obama; e poi la vita alla Casa Bianca, le sue campagne politiche e sociali, e in che modo è riuscita a gestire il suo ruolo di moglie e madre.

Il documentario, diretto da Nadira Hallgren, è in parte basato sull’autobiografia omonimo. La regista ha seguito Michelle Obama attraverso la sua tournée americana, toccando 34 città. Becoming include diverse immagini dai viaggi della First Lady, i talk show a cui ha preso parte, e il suo lavoro a Washington D.C. alla Casa Bianca.

Becoming su Netflix: l’impegno degli Obama

Il documentario è la seconda produzione Netflix che porta la firma degli Obama. Dopo aver realizzato Made in Usa – Una fabbrica in Ohio, l’ex Presidente USA e sua moglie sono tornati sulla piattaforma, stavolta con un documentario più intimo incentrato su Michelle. L’intento dell’ex First Lady è quello di rivolgersi alle nuove generazioni, nella speranza che trovino in lei un modello a cui ispirarsi, come ha dichiarato lei stessa annunciando il documentario:

“Sono entusiasta di condividere la notizia: il 6 maggio, Netflix rilascerà Becoming, un documentario diretto da Nadia Hallgren che racconta le storie delle persone meravigliose che ho incontrato dopo il rilascio della mia autobiografia. In questo periodo difficile, spero che troverete un po’ di gioia e ispirazione in questo film.”