Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati ancora su Sheila, che verrà sfidata da Katie. Tra le due donne voleranno scintille nelle prossime puntate di Beautiful. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Beautiful spoiler USA, Katie pronta a distruggere Sheila

Tra Katie e Sheila non è mai corso buon sangue, e l’atmosfera è destinata a farsi ancora più tesa nelle prossime puntate. Gli spoiler Usa ci fanno sapere infatti che tra le due donne ci sarà un acceso confronto, e nel faccia a faccia nell’ufficio di Katie la Logan si dichiarerà pronta a tutto per distruggere la sua rivale, anche a portarle via Bill.

“Posso riprendermi Bill quando voglio!” con questa frase la Logan cercherà di gelare Sheila, che però non si lascerà intimorire facilmente. A fare infuriare la sorella di Brooke sarà la richiesta della Carter, che le proporrà di fare pace e trovare un accordo per il bene di Bill e di Will. Ma sentire pronunciare il nome di suo figlio dalla rivale farà bollire il sangue a Katie, che non tarderà a reagire ribadendole che non permetterà mai di decidere per il futuro del suo bambino.

Anticipazioni americane Beautiful, Katie disposta a tutto per liberarsi di Sheila

La Logan non si limiterà a infierire su Sheila ribadendole che neppure tra un milione di anni potrà permetterle di avere qualcosa a che fare con suo figlio Will, ma deciderà di sferrare un colpo a suo favore dicendosi pronta a tutto per eliminarla dalla sua vita, anche a riprendersi Bill.

La mossa della Logan spiazzerà la malefica rossa, ma si tratterà di un cedimento che durerà solo pochi minuti. Se a dare la convinzione a Katie di poter di nuovo fare colpo sul magnate era stato il cedimento mostrato dallo Spencer nei suoi confronti, a dare a Sheila l’arma per difendersi e reagire è la consapevolezza che l’unica donna Logan che Bill vuole veramente è Brooke.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Sheila cacciata da Carter

A interrompere il confronto tra Katie e Sheila sarà Carter, che entrerà nell’ufficio e si mostrerà contrariato dal fatto di trovare lì la nemica numero uno dei Forrester. Se la Carter era riuscita ad arrivare fino all’ufficio della Logan eludendo la sorveglianza, non potrà fare niente contro la furia del Walton che la caccerà in malo modo.

Per sapere quali conseguenze avrà la minaccia di Katie ai danni di Sheila, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5 a questo link.