Tensione alle stelle nei prossimi episodi di Beautiful. Brooke Logan tornerà alla carica con Ridge e – dopo la furiosa litigata con Taylor – non esiterà a dichiarare il suo amore al Forrester. “Il nostro amore è eterno” le dirà in un impeto di passione. Come reagirà lui? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni straniere Beautiful, Brooke e Taylor di nuovo nemiche

L’alleanza stretta tra Brooke e la dottoressa Hayes finirà nel momento in cui Logan scoprirà che Taylor aveva spinto Deacon a farsi di nuovo avanti con l’ex moglie. Brooke non esiterà a sospettare che questa mossa di Taylor racchiuda in realtà il desiderio di “eliminarla dal gioco” e avere così via libera con Ridge.

Una volta rotto il patto che le due donne avevano fatto, ognuna di loro cercherà di riconquistare il cuore del Forrester. La dottoressa Hayes non perderà l’occasione di sfruttare il momento in cui Brooke sarà intenta a respingere di nuovo le avances di Deacon, per trascorrere un po’ di tempo con Ridge e ricordare i vecchi tempi. La Logan – da parte sua – deciderà di presentarsi a casa del Forrester per condividere con lui la delusione nata dal comportamento di Taylor. Lui la ascolterà, ma ben presto la loro conversazione si sposterà sui sentimenti, e Brooke non esiterà a confessare a Ridge “Il nostro amore è eterno. Avevo solo bisogno di tempo per capirlo“.

Ridge cauto nelle prossime puntate Beautiful

Torneremo così presto a vedere il triangolo amoroso che vede protagonisti Ridge, Brooke e Taylor, ma stavolta Forrester si mostrerà più prudente rispetto al passato. Sebbene lusingato dalle parole di Brooke, l’uomo non cederà subito alle sue richieste.

Forrester ricorderà alla madre di Hope che è stata lei – insieme a Taylor – a lasciarlo qualche mese prima. Proseguirà poi dicendole che non vorrebbe farla soffrire ancora. Brooke a quel punto si giustificherà dicendogli di essersi presa del tempo per lei e di non essersi pentita di questo, visto che le ha permesso di capire cosa voglia veramente.

Ridge dirà a Brooke che non ha mai smesso di amarla, ma mostrerà la massima prudenza: “Abbiamo gli strumenti per portare avanti la nostra storia?” gli chiederà. Lei, pur concordando con Ridge che non possono limitarsi a seguire i loro impulsi, non potrà fare a meno di considerare la forte passione che la lega a Ridge. “Ho bisogno di te e tu hai bisogno di me” gli sussurrerà abbracciandolo. Sarà davvero finita per Taylor? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler Usa porteranno nuove anticipazioni Beautiful.