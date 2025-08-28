Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre? La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di colpi di scena. particolarmente ricco di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Bill e Poppy, che cederanno a un momento di passione nella villa del magnate, ignari del fatto che Luna e R.J. stanno per arrivare.

Anticipazioni settimanali Beautiful: momento di passione tra Bill e Poppy

Bill Spencer porta Poppy nella sua villa sulla spiaggia di Malibu. Nell’elegante dimora i due si lasciano andare alla passione, nonostante le insicurezze della donna che teme ancora il giudizio negativo della sorella Li.

A preoccupare la coppia però, dovrebbe essere qualcos’altro che sta per accadere. Il magnate è infatti all’oscuro che suo figlio Wyatt abbia ceduto quella stessa villa elegante a R.J.

Mentre i due si lasciano andare alle effusioni, il figlio minore di Brooke si trova alla Forrester Creation in compagnia di Luna. Il ragazzo non vede l’ora di comunicarle che il figlio di Bill gli ha affittato la villa. I due ragazzi decidono poi di recarsi lì insieme.

Bill e Poppy sorpresi nelle prossime puntate Beautiful

Spencer e Nozawa vengono interrotti da una voce che proviene dal soggiorno. Poppy scopre che si tratta di sua figlia Luna. A quel punto Bill chiama Wyatt, e il figlio gli conferma di aver affittato la villa a R.J., il fidanzato di Luna, e di avergli già consegnato le chiavi.

Poppy è sconvolta mentre Bill appare contrariato: i due ragazzi sono nell’altra stanza, e loro devono trovare il modo di sgattaiolare senza farsi scoprire. R.J. e Luna sono convinti di essere da soli, e condividono a loro volta dolci effusioni.

C’è una sola stanza che il giovane non ha ancora mostrato alla fidanzata, e proprio lì si cela il segreto più imbarazzante.

Beautiful spoiler: Steffy si congratula con Finn

Nel frattempo a casa di Steffy e Finn vediamo la coppia più vicina che mai. La figlia di Ridge è felice per le condizioni di salute del nonno, e confida al marito la sua gratitudine, consapevole che senza il coraggio di Finn, Eric non ce l’avrebbe fatta. Il medico però afferma che gran parte del merito va alla forza del Forrester senior e a tutta l’equipe medica, ma non riesce a nascondere di essere lusingato dalle parole della moglie.

Il loro matrimonio sembra più saldo che mai.

In questo momento di intimità, Finn parla a Steffy anche del difficile rapporto con la madre adottiva Li, rivelandole di non riuscire a condividere con lei quei rancori che la donna prova nei confronti di sua sorella Poppy e della nipote Luna.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Thomas parla con Hope