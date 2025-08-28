Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre? La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di colpi di scena. particolarmente ricco di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Bill e Poppy, che cederanno a un momento di passione nella villa del magnate, ignari del fatto che Luna e R.J. stanno per arrivare.
Anticipazioni settimanali Beautiful: momento di passione tra Bill e Poppy
Bill Spencer porta Poppy nella sua villa sulla spiaggia di Malibu. Nell’elegante dimora i due si lasciano andare alla passione, nonostante le insicurezze della donna che teme ancora il giudizio negativo della sorella Li.
A preoccupare la coppia però, dovrebbe essere qualcos’altro che sta per accadere. Il magnate è infatti all’oscuro che suo figlio Wyatt abbia ceduto quella stessa villa elegante a R.J.
Mentre i due si lasciano andare alle effusioni, il figlio minore di Brooke si trova alla Forrester Creation in compagnia di Luna. Il ragazzo non vede l’ora di comunicarle che il figlio di Bill gli ha affittato la villa. I due ragazzi decidono poi di recarsi lì insieme.
Bill e Poppy sorpresi nelle prossime puntate Beautiful
Spencer e Nozawa vengono interrotti da una voce che proviene dal soggiorno. Poppy scopre che si tratta di sua figlia Luna. A quel punto Bill chiama Wyatt, e il figlio gli conferma di aver affittato la villa a R.J., il fidanzato di Luna, e di avergli già consegnato le chiavi.
Poppy è sconvolta mentre Bill appare contrariato: i due ragazzi sono nell’altra stanza, e loro devono trovare il modo di sgattaiolare senza farsi scoprire. R.J. e Luna sono convinti di essere da soli, e condividono a loro volta dolci effusioni.
C’è una sola stanza che il giovane non ha ancora mostrato alla fidanzata, e proprio lì si cela il segreto più imbarazzante.
Beautiful spoiler: Steffy si congratula con Finn
Nel frattempo a casa di Steffy e Finn vediamo la coppia più vicina che mai. La figlia di Ridge è felice per le condizioni di salute del nonno, e confida al marito la sua gratitudine, consapevole che senza il coraggio di Finn, Eric non ce l’avrebbe fatta. Il medico però afferma che gran parte del merito va alla forza del Forrester senior e a tutta l’equipe medica, ma non riesce a nascondere di essere lusingato dalle parole della moglie.
Il loro matrimonio sembra più saldo che mai.
In questo momento di intimità, Finn parla a Steffy anche del difficile rapporto con la madre adottiva Li, rivelandole di non riuscire a condividere con lei quei rancori che la donna prova nei confronti di sua sorella Poppy e della nipote Luna.
Anticipazioni settimanali Beautiful: Thomas parla con Hope
Thomas – approfittando di una scusa – si reca a casa di Hope. Non solo le dice di essere disposto a darle tutto il tempo necessario per riflettere sulla sua proposta di matrimonio, ma vuole anche sapere come sta.
Forrester junior non puà fare a meno di paragonare quel piccolo miracolo a quello che Hope gli ha concesso, permettendole di far parte di nuovo della sua vita nonostante i tanti errori del passato.
Lei da parte sua non può ignorare il dolore che le menzogne di Thomas le hanno causato, ma al tempo stesso riconosce che il suo pentimento è sincero e ribadisce di non volersi più fare condizionare dal passato.
La giovane è arrivata a chiedere a sua madre Brooke di non ostacolare la loro relazione. Thomas è emozionato, e le confessa ancora una volta il suo amore. Le dice di conservare gelosamente l’anello di fidanzamento appeso a una catenina, in attesa che lei sia pronta a portarlo al dito.
Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?
Nella villa sulla spiaggia, Poppy è preoccupata di essere scoperta dalla figlia, e convince Bill a uscire dalla finestra, per poi rientrare insieme dall’ingresso principale, fingendo di essere capitati lì per caso.
Eric torna a casa e viene accolto con gioia da Donna, Brooke e Ridge. Forrester e la compagna ringraziano Donna per la sua forza d’animo e per il suo silenzio durante il periodo più drammatico.
Intanto Bill pranza con Liam a “Il Giardino” e confessa al figlio i suoi sentimenti per Poppy. Il magnate gli dice che Nozawa potrebbe essere la donna della sua vita. La coppia deve però fare i conti con Li. La sorella di Poppy – venuta a sapere della relazione con Bill – la accusa di essere una cacciatrice di dote. I contrasti familiari mettono a disagio Luna, che si confida con R.J.