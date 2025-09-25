Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre? La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo ancora la relazione tra Bill Spencer e Poppy Nozawa. Stavolta però non saranno i loro sentimenti a dominare la scena, ma piuttosto alcune riflessioni di Spencer che gli faranno sorgere molti dubbi sulla paternità di Luna. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Bill sospetta di essere il padre di Luna

Nei prossimi episodi Beautiful assisteremo a importanti riflessioni che porteranno Bill Spencer a una conclusione circa la paternità di Luna. Il magnate – facendo due semplici calcoli – arriva alla conclusione che quella notte trascorsa con Poppy vent’anni prima coincide perfettamente con la data del concepimento di Luna.

La ragazza è sua figlia? Bill rivela a Poppy i suoi dubbi, sostenendo che – nel caso fosse proprio così – lui sarebbe felicissimo di accoglierla nella sua famiglia.

Beautiful spoiler: Poppy a Bill “non sei suo padre”

Nozawa smentisce l’ipotesi avanzata da Bill, dicendosi perfettamente sicura che Luna non sia sua figlia. Poppy ribadisce che – se davvero lui fosse stato il padre biologico – lo avrebbe cercato molto prima, quanto meno per un sostegno economico.

Le affermazioni di Poppy però, non bastano a convincere Bill, che rimane invece fermo nella sua idea. In un ultimo tentativo di convincere Poppy ad ammettere quella verità, l’uomo ribadisce che sarebbe fiero di essere il padre di quella splendida ragazza. Lei però non cede e il mistero rimane: chi è il padre di Luna?

Festa a sorpresa nelle prossime puntate Beautiful

Carter celebra le nozze tra Eric e Donna, davanti a un gruppetto di invitati commossi. Tutti si congratulano con il patriarca dei Forrester per il modo impeccabile in cui ha organizzato il matrimonio a sorpresa.

R.J. e Luna, presenti alla cerimonia, appaiono sempre più innamorati. Quando però il ragazzo si allontana un momento, Zende si avvicina alla giovane Nozawa, che non sembra affatto indifferente al suo fascino.

Il giorno successivo all’evento, alla Forrester, Brooke e Ridge parlano della festa a sorpresa di Eric. Logan si dice entusiasta per questa unione, ribadendo la sua convinzione che Donna sia la persona giusta per il Forrester senior. Ridge ammette di essere stato titubante all’inizio, ma di essersi ricreduto nel vedere con quanto amore lei abbia assistito suo padre durante la malattia.

Beautiful spoiler, Luna assume le “mentine” di Poppy (e accade l’irreparabile)

Poppy cerca le sue mentine, ignara che le abbia prese sua figlia Luna. Proprio in quel momento, riceve la visita di sua sorella Li, che ancora una volta la accusa di fare scelte sbagliate sugli uomini, pensando solo alle ricchezze facili. La donna ribadisce che Luna potrebbe seguire il cattivo esempio della madre.

La discussione si sposta poi sulle “mentine”, e Li la accusa di essere una drogata e di abusare degli stimolanti. Poppy cerca di difendersi dicendole che è una donna adulta ed è libera di fare ciò che vuole. La donna ignora però che quella sua abitudine ha in realtà provocato qualcosa di irreparabile.

Luna – dopo aver assunto le mentine la sera prima – si sveglia nel letto di Zende convinta di aver passato la notte con R.J.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

R.J. va da Ridge e Brooke. Il giovane è raggiante per la sua relazione con Luna, e si confida con la madre dicendole di essere felice accanto a lei. Mentre lui sogna un futuro insieme alla figlia di Poppy, lei è in preda ai sensi di colpa.

Dopo aver confessato a Zende di aver creduto di essere con R.J. si chiede come fare a confessare al ragazzo che ama ciò che ha fatto. Proprio in quel momento il suo cellulare squilla: è R.J. Confusa, lei risponde e si scusa dicendo di non sentirsi bene. Il suo tono di voce allarma però il giovane, che capisce che c’è qualcosa che non va.