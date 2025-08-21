Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 24 al 30 agosto? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende inedite dei Forrester riparte dopo la pausa estiva, e si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena. Nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione. Al centro dei riflettori troveremo Eric, che potrà finalmente fare ritorno a villa Forrester, e Bill, che sorprenderà Poppy con un gesto davvero inaspettato.

Trame settimanali Beautiful: Eric dimesso dall’ospedale

Sarà decisamente un ritorno con il botto quello che attende i fans della soap americana, che dopo due settimane di repliche tornerà a tenerci compagnia con nuovi episodi inediti. La storyline riprenderà dal punto esatto in cui l’avevamo lasciata, e arriverà il momento di tirare finalmente un sospiro di sollievo per Eric. Il patriarca dei Forrester mostrerà un continuo miglioramento nelle condizioni di salute, che stupirà perfino i medici.

L’uomo arriverà a scherzare con R.J. e Luna, quando i due si recheranno a trovarlo, e dirà loro di essere ansioso di tornare a casa per riprendere la sua vita al fianco di Donna.

Per Eric arriverà il momento di tornare a villa Forrester, dove troverà ad accoglierlo il figlio, Brooke e Carter. Ridge si scuserà con lui per le scelte fatte, ma Eric lo rassicurerà dicendosi felice di avere avuto un’altra possibilità di poter vivere un nuovo inizio.

Beautiful, spoiler settimanali: la confessione di Eric

Subito dopo il patriarca di casa Forrester farà una confessione ai suoi cari. Davanti a Ridge, Brooke e Donna l’uomo parlerà della sua esperienza pre-morte: rivelerà di aver visto Stephanie durante il coma, e di aver percepito in lei amore e un senso di pace.

L’anziano proseguirà dicendo di sentirsi felice di essere tornato, e di essere pronto a godersi ogni attimo della vita insieme alla sua famiglia. Le sue parole contribuiranno a dare serenità a Ridge per le scelte fatte.

Bill sorprende Poppy nelle prossime puntate Beautiful

Un’altra storyline vedrà protagonisti Bill e Poppy. La donna riceverà una telefonata dal magnate proprio mentre starà cercando sua figlia Luna alla Forrester. Il tono della sua voce tradirà una complicità insolita con l’editore.

Dopo una discussione con Li, Poppy si lascerà andare a qualche indiscrezione con la figlia, e rivelerà a Luna di aver avuto una relazione con Spencer vent’anni prima.

Da parte dell’uomo apparirà subito evidente l’intenzione di riprendere quel “discorso” rimasto in sospeso, visto che non tarderà a invitarla a Il Giardino dove si lascerà andare ai bei ricordi del passato.

Tra qualche battuta su Sheila e Deacon, ed episodi che rievocano la loro relazione passata, Bill corteggerà apertamente Poppy. Lei si lascerà coinvolgere, e ballerà nel ristorante con lui, che a un certo punto la stupirà con un bacio.

Beautiful, spoiler: Thomas chiede perdono a Hope, ma lei è incerta

Thomas cercherà il perdono di Hope, affermando che i suoi sentimenti sono sinceri e che l’ossessione di un tempo è rimasta solo un brutto ricordo. Il giovane Forrester continuerà anche a dichiararsi innocente per la morte di Emma, nonostante le accuse di Xander Avant. Quest’ultimo dichiarerà che il ragazzo ha causato volutamente l’incidente per impedire a Emma di rivelare la verità sulla piccola Beth.

In questo scenario la figlia di Brooke si dirà convinta dell’innocenza di Thomas, ma al tempo stesso ribadirà di avere bisogno di qualche giorno per riflettere sulla loro relazione.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?