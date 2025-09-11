Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 13 al 19 settembre? La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo ancora la coppia Thomas/Hope. I due sembreranno consolidare sempre più la loro unione, sebbene quasi tutti siano scettici sulla possibilità di un futuro insieme per loro. Intanto Eric riceverà una notizia che lo renderà felicissimo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Thomas e Hope, una relazione discussa

Ridge si confronta apertamente con Hope, trasmettendole la sua piena fiducia in Thomas e il desiderio che lei possa ricambiare i sentimenti del figlio. Di lì a poco, Thomas si avvicina a Hope e, nonostante il clima teso dovuto alle divergenze familiari, tra loro nasce un attimo di intensa intimità. Thomas le assicura di non volerle mettere alcuna pressione, ma dichiara con fermezza la sua fede nel loro futuro insieme.

Si soffermano sull’anello di fidanzamento che Hope porta come ciondolo: Thomas le spiega che non è solo un oggetto prezioso, bensì il simbolo di un amore che promette di non finire mai. Le giura che non smetterà mai di amarla. Hope, dal canto suo, gli confida di fidarsi completamente di lui e di credere nelle sue promesse. Riconosce i suoi cambiamenti, la sua affidabilità e la capacità di evolvere per amore, per la famiglia e per il loro bambino. Al fianco di Thomas, Hope si sente finalmente protetta e pronta ad affidargli il proprio cuore, pur non essendo ancora pronta a sposarsi. Ammette che il momento giusto non è ancora arrivato, e sottolinea che la sua esitazione non è legata ai suoi sentimenti. Decide però di tenere l’anello vicino al cuore, sperando che in futuro possa sentire di compiere il grande passo.

Beautiful spoiler: Ridge e Brooke discutono dei figli

Nel frattempo, Ridge e Brooke discutono della proposta: Ridge mantiene la fiducia, mentre Brooke teme che Hope, ancora segnata dal divorzio con Liam, possa ferire Thomas e farlo ricadere nel passato. Ridge però è convinto che questa volta l’amore possa davvero cambiare le cose.

Thomas e Hope si lasciano trasportare dalla passione, riscoprendo un’attrazione nuova e travolgente. Lei confessa di non aver mai provato sentimenti così intensi, e Thomas dichiara il suo amore esclusivo per lei. Ancora una volta, le chiede di accettare l’anello e di sposarlo, ma Hope ribadisce di aver bisogno di tempo. Thomas è sereno, e crede fermamente che prima o poi arriverà il suo “sì” di Hope.

Beautiful spoiler: R.J. sorprende Luna con una serata romantica

R.J. organizza una serata romantica con Luna nella nuova casa sulla spiaggia di Malibu. La ragazza gli confida di sentirsi pronta a un passo in avanti nella loro relazione, ma Zende, venuto a conoscenza della casa grazie a Charlie, si presenta con la scusa di mostrargli dei bozzetti.

Nella casa sulla spiaggia, R.J. e Luna vivono la loro prima notte insieme, un momento intimo e speciale, interrotto solo dall’arrivo di Zende che, con il suo solito sarcasmo, non nasconde l’invidia per i successi e la felicità di R.J.

Steffy è scettica nelle prossime puntate Beautiful

Alla Forrester Creations, Steffy e Finn si concedono un attimo di dolce intimità, interrotto dall’arrivo di Ridge, che coglie l’occasione per esprimere a Finn tutta la sua riconoscenza per aver salvato la vita di Eric.

Nel corso della conversazione, Ridge menziona la proposta di Thomas, svelando così a Steffy che Hope, invece di dare una risposta definitiva, ha scelto di indossare l’anello come ciondolo, lasciando la questione in sospeso. Ottimista, Ridge guarda con fiducia al futuro della coppia, mentre Steffy e Finn mantengono una posizione più cauta: Steffy teme che Hope possa, in definitiva, infrangere il cuore del fratello, mentre Finn comprende le esitazioni della ragazza, consapevole delle difficoltà che il passato di Thomas porta con sé. Nonostante tutto, Ridge ribadisce con convinzione che entrambi devono essere liberi di seguire il proprio cuore.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Eric sceglie di aprirsi con Donna e Katie, raccontando loro i suoi timori sullo stato di salute. In attesa della visita di controllo, affronta l’incertezza con fiducia e ottimismo, sostenuto dalle parole incoraggianti di Donna, che lo invita a non nascondere più nulla e a lasciarsi aiutare dai suoi affetti più cari.

Quando Finn annuncia che i parametri clinici di Eric sono finalmente rientrati nella norma e che la sua prospettiva di vita è tornata regolare, la tensione accumulata si dissolve in un istante. Ridge e Brooke, emozionati, esprimono tutto il loro orgoglio per il coraggio dimostrato da Eric, che, colmo di gioia, decide di celebrare questo momento con una grande festa, circondato da amici e familiari, a partire da Katie e R.J.