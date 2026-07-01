Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 4 al 10 luglio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv a stelle e strisce promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo una rivelazione di Taylor a Li Nozawa. La dottoressa Hayes condivide con la collega una notizia sconvolgente. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: il segreto di Taylor

Il ritorno di Taylor Hayes a Los Angeles è stato accolto con grande gioia sia da sua figlia Steffy, che dall’ex compagno Ridge Forrester e da Eric. Tutti pensano che sia dovuto al desiderio di stare accanto alla figlia in un momento così delicato della sua vita, e nessuno sospetta che vi siano ragioni ben più gravi.

In realtà la dottoressa vuole trascorrere quanto pi tempo possibile con tutti i suoi cari, e il motivo è che sa che le resta ormai poco da vivere. La verità emerge nel corso di una conversazione con Li Nozawa, alla quale l’ex compagna di Ridge le rivela di avere una grave insufficienza cardiaca in fase terminale, che le lascia pochissimo tempo.

Taylor non ha rivelato a nessuno della sua famiglia le sue condizioni di salute, per poter vivere con loro quei mesi in serenità. Li la esorta a consultare altri specialisti e cercare una cura, ma Taylor appare ormai rassegnata al suo destino.

Spoiler Beautiful, puntate italiane

Steffy parla con Ridge e gli confessa di essere felice per la decisione della madre di tornare a Los Angeles e di avere ancora bisogno del suo sostegno. Forrester promette alla figlia che parlerà con lei e proverà a convincerla a rimanere.

Poco dopo Steffy si accorge che sua madre sta piangendo e le chiede spiegazioni. Taylor minimizza senza rivelarle che la sua disperazione nasce dal terribile verdetto che ha ricevuto dallo specialista in Europa.

Beautiful – Trame settimanali al 10 luglio: Li tesa, Finn si insospettisce

In ospedale intanto, Finn è perplesso per il comportamento di Li. La donna appare turbata e il giovane medico attribuisce questo stato d’animo al marito. Poco dopo però è la stessa Nozawa a rivelare al giovane una mezza verità: gli dice di essere preoccupata per una paziente molto malata, che rifiuta perfino di rivelare ai suoi familiari la sua condizione.

Li prosegue dicendo di sentirsi molo coinvolta, perché questa paziente le ricorda molto sé stessa, sia come madre che come nonna. Finn non può certo immaginare che si tratti della madre della sua compagna, e trascorre con Steffy momenti sereni nella casa sulla scogliera. I due passano moltissimo tempo insieme, riuscendo a concliaregli impegni di lavoro e il desiderio della giovane di trascorrere qualche ora con la madre.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Alla Forrester Creations, Brooke vive il suo momento d’oro con la linea di intimo Brooke’s Bedroom. Nonostante abbia intorno a sé tutta l’attenzione dei media, la Logan è però preoccupata per la situazione di sua figlia, e vorrebbe capire se Hope è davvero disposta ad accantonare l’idea di una storia con Finn.

Katie intanto, cerca di convincere Will a entrare a far parte dell’azienda dei Forrester, ma il giovane si sente molto più attratto dalla Spencer Publications. Liam parla con Bill e lo invita a fare chiarezza nei suoi sentimenti ricordandogli che Katie è stata sempre un “porto sicuro” nel quale trovare rifugio anche nei periodi più burrascosi.