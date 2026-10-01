Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Nelle puntate in onda dal 3 al 9 ottobre nel daytime di Canale 5 assisteremo all’incredulità di Ridge Forrester, incapace di convincersi ce Carter abbia approfittato della fiducia che ha sempre riposto in lui. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni italiane Beautiful (puntate dal 3 al 9 ottobre)

Alla Forrester Creations scoppia una crisi senza precedenti quando Ridge scopre il piano di Carter per ottenere legalmente il controllo dell’azienda. Con l’aiuto dell’avvocato Justin Barber, Ridge passa al setaccio i documenti del nuovo assetto societario e conferma che l’operazione è stata pianificata nei minimi dettagli ed è – almeno formalmente – del tutto legale.

Per Ridge è un colpo durissimo. Non riesce a capacitarsi che Carter, da sempre per lui come un fratello e il collaboratore di cui si fidava di più, abbia approfittato della sua fiducia per portare avanti un piano alle sue spalle. Convinto che Hope abbia avuto un ruolo chiave nell’influenzare l’amico, Ridge affronta Carter e lo mette davanti a una scelta netta: lasciare Hope e rinunciare al progetto di prendere il controllo della Forrester Creations, così da poter riprendere il loro rapporto come se niente fosse accaduto.

Beautiful, trame settimanali al 9 ottobre

Carter, però, non si tira indietro. Si assume pienamente la responsabilità delle sue decisioni e difende il sentimento che prova per Hope, rifiutando di lasciare la donna che ama. Lo scontro tra i due si fa sempre più acceso e Ridge, profondamente ferito, sceglie di interrompere subito il rapporto professionale con il suo ex alleato.

Brooke prova a fare da paciere tra le parti. Pur criticando il comportamento di Carter e di sua figlia, fa notare a Ridge che tutto è cominciato con la scelta discutibile di Steffy, che aveva licenziato Hope e chiuso la linea “Hope for the Future” dopo l’incidente con Finn nell’ufficio degli stilisti. Secondo Brooke, quella mossa ha contribuito a innescare l’attuale clima esplosivo. Ridge, però, non sembra incline a scusare il tradimento dell’amico.

Anche Hope si sente in colpa per quello che è successo. Dopo che Brooke rivela la verità a Ridge, la ragazza teme di aver avuto un ruolo nel rovinare il legame tra i due uomini. Carter cerca di rassicurarla, dicendole che Brooke ha agito soprattutto per proteggerla. Ammette però che il dolore causato dalla delusione di Ridge è stato persino più intenso della sua rabbia.

Cos’altro accade negli episodi Beautiful, in onda su Canale 5?

Intanto allo chalet, Hope e Carter provano emozioni contrastanti: da un lato il peso delle conseguenze delle loro scelte, dall’altro la speranza che Ridge cambi atteggiamento e favorisca il ritorno di “Hope for the Future“. Un messaggio da Ridge rafforza questa possibilità, ma il destino dell’azienda rimane molto incerto.

Hope insiste nel dire che Steffy sia stata ingiusta nel licenziarla e nel cancellare la sua linea. Secondo lei, Carter ha agito non solo per amore, ma anche per provare a creare un futuro diverso per la Forrester Creations, fondato su più equità e meritocrazia per chi, come lei, si è sentito via via escluso dalla famiglia.

Ridge, invece, è determinato a proteggere l’azienda e il patrimonio della famiglia Forrester. Dopo aver parlato con Justin, si prepara a gestire la questione anche dal punto di vista legale, mentre il tradimento di Carter continua a gravare sul suo rapporto con Brooke e su tutta la famiglia.