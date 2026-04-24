Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 25 aprile al 1° maggio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo una decisione di Finn, che non solo si dice pronto a impedire che Sheila frequenti la sua famiglia, ma invita Liam a fare altrettanto.

Anticipazioni italiane Beautiful: Finn estromette Sheila e Liam dal suo matrimonio

Steffy ringrazia Finn per la bellissima serata passata insieme, evidenziando la complicità ritrovata e il suo ruolo nel convincere Baker a trattenere Sheila per interrogarla. Finn è pienamente d’accordo e sempre più convinto che Sheila debba restare lontana dalla loro vita.

Più tardi ribadisce lo stesso pensiero a Liam, che lo va a trovare in ospedale per complimentarsi, ma gli precisa anche di non volerlo vedere intromettersi nel suo matrimonio.

Beautiful – Trame settimanali al 1° maggio

Steffy racconta a Hope del cambiamento nel rapporto tra Finn e Sheila: ora Finn è dalla parte di sua moglie, anche se Hope continua a pensare che Sheila possa cambiare.

La discussione si scalda quando Hope accusa Steffy di metterle i bastoni tra le ruote sul lavoro e di prendersela con Brooke solo perché è sua madre. Alla Forrester Creation la tensione si fa sempre più palpabile.

Spoiler Beautiful: Steffy sogna un mondo senza le Logan

Sconvolta dopo aver colto Ridge e Brooke in un momento intimo, Steffy si confida con Liam, criticando apertamente Brooke e Hope e arrivando a immaginare un mondo senza le Logan!

Liam cerca di calmarla, invitandola a non lasciarsi travolgere dall’astio ereditato dalla nonna Stephanie. Nel frattempo, Ridge propone e Brooke di tornare a essere il volto della linea “Brooke’s Bedroom”: inizialmente titubante per via dell’età, la donna finisce per accettare quando lui le fa notare quanto la sua immagine sia oggi ancora più forte e iconica.

Cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Il legame tra Hope e Finn prende una svolta delicata: lei confessa di provare attrazione èer il marito di Steffy. Mentre la coppia vive momenti di intimità, le tensioni familiari e lavorative continua a farsi sentire.

La situazione si complica quando Brooke rivela a Hope che Sheila è stata rilasciata, una notizia che sconvolge tutti. Hope sospetta che Finn – pur sapendo quanto la madre biologica sia pericolosa – possa provare un certo sollievo, convinto della sua innocenza riguardo agli omicidi di Tom e Hollis.

Bill sta vivendo un periodo tranquillo con Poppy, ma l’arrivo di Katie cambia l’atmosfera: lei è preoccupata per la velocità con cui Poppy e Luna sono entrate nella vita di Bill e teme per il benessere del figlio Will, mentre Spencer tende a sminuire la situazione.