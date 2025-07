Uscita di scena definitiva per Luna in Beautiful?

Il decesso della ragazza sembrerebbe non lasciare alcun dubbio. Tuttavia, alcuni precedenti (che riguardano proprio Li Finnegan) potrebbero portare a supporre che la sua uscita di scena possa essere solo temporanea. Ricordiamo infatti che la madre adottiva di Finn non aveva esitato in passato a far credere che il ragazzo fosse morto, per poi prendersi cura segretamente di lui. Sarà così anche per Luna?

L’escamotage utilizzato dagli sceneggiatori per consentire all’attrice che interpreta la giovane Nozawa (Lisa Yamada) di assentarsi dal set, per prendere parte agli altri impegni che la vedono sul set di un’altra celebre serie americana, vedrà un addio definitivo di Luna, oppure la ritroveremo tra qualche tempo, proprio come accaduto con Finn?

Beautiful ci ha ormai abituato a continui colpi di scena, e non possiamo certo escludere che anche stavolta gli sceneggiatori abbiano pensato a un epilogo dove niente è come sembra. Curiosi di scoprire qualcosa di più su questa storyline? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news The Bold and the Beautiful.