Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Bill, che nel corso degli episodi in onda in queste settimane ha sorpreso tutti con la sua decisione di sostenere Sheila Carter. Lo Spencer arriverà anche a fare alla temutissima rossa una proposta di matrimonio, ma tutto farà parte di un piano archiettato con Ridge. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful spoiler USA, Bill chiede a Sheila di sposarlo

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Bill continuerà a proteggere Sheila, e tutti i tentativi di Taylor, Steffy, Brooke, Katie e anche dei suoi figli Liam e Wyatt di farlo tornare sui suoi passi, sembreranno non dare alcun risultato.

Lo Spencer apparirà sempre più innamorato della perfida rossa, e Sheila – da parte sua – sarà lusingata di ricevere le attenzioni del ricco pubblicitario. Per dimostrarle il suo amore Bill non esiterà a inginocchiarsi davanti a lei e – con voce emozionata – chiederà la sua mano.

“Sposami, dimmi che diventerai mia moglie”

Con queste parole Bill darà alla Carter la prova del suo amore, e lei – dopo qualche esitazione – accetterà di unirsi a lui.

Spoiler americani Beautiful, il piano di Bill

Lo Spencer avrà davvero perso la testa per la temutissima rossa, tanto da ignorare i consigli delle persone a lui vicine che cercheranno in ogni modo di metterlo in guardia sui pericoli che starà correndo?

La risposta arriverà nel momento in cui assisteremo a una scena che chiarirà ogni dubbio. Il comportamento di Bill sarà dovuto a un accordo fatto con Ridge Forrester, e avrà il solo scopo di assicurare Sheila alla giustizia.

La conversazione tra lo Spencer e la Carter sarà infatti ascoltata da Ridge, che si troverà all’interno degli uffici dell’FBI. Scopriremo così che Bill Spencer sarà sempre stato d’accordo con Ridge, e che insieme avranno escogitato questo piano per fare in modo che la donna potesse riporre in lui la massima fiducia, tanto da indurla a rivelargli le sue malefatte.

Mentre tutti penseranno che Ridge Forrester si sia allontanato da Los Angeles per schiarirsi le idee sulla sua situazione con Brooke e Taylor, lui sarà nell’ufficio dell’FBI, felice nel vedere che il piano architettato con Bill starà funzionando e sempre più convinto che Sheila Carter finirà presto in prigione.