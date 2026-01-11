I fans di Beautiful lo sanno bene: la soap più longeva della tv è sempre pronta a regalarci nuove emozioni. E questo è ciò che accadrà tra qualche mese, quando vedremo Deacon Sharpe e Sheila Carter convolare a nozze. La sposa, per l’occasione, sceglierà un abito nuziale nero. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame americane Beautiful: Deacon chiede la mano di Sheila

Era stato il solo a sostenere che la sua amata fosse ancora viva, e quando i fatti gli hanno dato ragione ha esultato più di chiunque altro: stiamo parlando di Deacon Sharpe, che fin dal primo momento era convinto che la donna uccisa da Steffy per legittima difesa non poteva essere la sua amata.

Dopo che lui e Finn hanno ritrovato – grazie all’aiuto di un senzatetto – la “vera” Sheila tenuta prigioniera in un magazzino abbandonato, la storia d’amore tra il padre di Hope e la madre biologica di Finn è ripresa dal punto esatto in cui si era interrotta. E non dovremo attendere molto per assistere alla scena in cui Deacon chiederà la mano di Sheila.

Beautiful news: matrimonio tra Sheila e Deacon

Deacon si inginocchierà ai suoi piedi e – con voce rotta dall’emozione – le chiederà “Vuoi sposarmi?“. Ovviamente davanti alla richiesta di matrimonio di Deacon, Sheila si emozionerà. La donna accetterà di diventare sua moglie, e arriverà il giorno del fatidico “sì”.

La sposa si presenterà all’altare, dove ad attenderla ci sarà Deacon affiancato dal senzatetto che lo aveva aiutato nelle ricerche, con un abito nuziale dark e un bouquet di fiori viola. Non sarà la prima sposa in nero nella storia di Beautiful, visto che anche Steffy aveva scelto quel colore insolito per convolare a nozze con Finn.

Tra gli invitati alla cerimonia – oltre al senzatetto Tom Starr – ci saranno la figlia dello sposo Hope e tutti i dipendenti de Il Giardino. Non mancherà neppure Finn, il figlio biologico di Sheila, che però parteciperà all’evento di nascosto da Steffy. In realtà il giovane medico aveva declinato l’invito, ma poi – ignaro che la cerimonia si svolgesse a Il Giardino e non in spiaggia – si ritrova lì per caso. Recatosi al locale per ritirare le pizze, trova sua madre e Deacon sul punto di pronunciare il loro “sì”. In attesa di ritirare l’ordine, Finn si intrattiene, suscitando la preoccupazione di Steffy che – a casa con i bambini – si chiede perché il marito impieghi così tanto tempo a ritirare delle pizze.