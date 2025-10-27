Non si tratterà di una new entry, visto che l’arrivo di Deke Sharpe nel corso dei prossimi episodi di Beautiful sarà in realtà un ritorno. Il giovane figlio di Deacon Sharpe, che in molti ricorderanno come il piccolo Eric Forrester III, vedrà coronato il suo sogno di far parte dell’azienda di famiglia senza raccomandazioni. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful anticipazioni americane: un sogno che si realizza senza raccomandazioni

Nelle puntate americane di Beautiful, Deke Sharpe, ovvero il piccolo Eric Forrester III, sembra aver finalmente realizzato il suo sogno di entrare a far parte della Forrester Creations. Nonostante il giovane figlio di Deacon Sharpe abbia sempre definito la casa di moda come “l’azienda di famiglia”, ha scelto di non percorrere la strada facile delle raccomandazioni. Al contrario, Deke ha deciso di puntare tutto sulle proprie capacità e sul proprio talento.

L’occasione per dimostrare il suo valore si presenta quando il ragazzo si reca a far visita a sua sorella, Hope Logan, impegnata nel rilancio della linea Hope For The Future, rimessa in produzione da Ridge Forrester.

Hope riconosce che questa è la sua occasione per ridare lustro alla linea, che aveva perso slancio dopo anni di successi, rendendosi conto che ormai non rispecchiava più la sua identità maturata nel tempo.

Al tempo stesso però, la giovane è perfettamente consapevole di aver bisogno di un nuovo stilista, visto che Ridge, Eric e Zende sono già impegnati su altri fronti, e la collaborazione con Thomas appare improponibile.

Thomas escluso dal progetto di Hope nelle prossime puntate Beautiful

Collaborare nuovamente con Thomas Forrester appare complicato: non solo per il passato difficile che Hope ha avuto con lui, ma anche perché Thomas si è trasferito a Parigi. L’ultimo ritorno di Thomas negli episodi americani si limita a una breve parentesi, durante la quale sembra vicino a ricadere nelle sue vecchie ossessioni.

Thomas rientra a Los Angeles pieno di rabbia per l’influenza di Brooke Logan sul fidanzamento tra Taylor e Ridge. A ciò si aggiungono i problemi personali, come la fine della relazione con Paris Buckingham, provocata dalle trame di Grace, e un blocco creativo dovuto allo stress. Dopo uno scontro acceso con Ridge, Thomas riesce a riconciliarsi con Brooke e torna in Europa, lasciando Hope alla ricerca di nuove soluzioni che non potranno certo vedere il Forrester junior protagonista.

Beautiful, spoiler della serie americana di Canale 5: Deke si candida

Deke capisce che quella è la sua grande occasione, e decide di mettersi in gioco.

Ascolta attentamente sua sorella Hope che – ignara delle sue intenzioni – gli parla del meccanismo di selezione del nuovo stilista. Gli aspiranti devono presentare il proprio portfolio in maniera anonima, così che possano essere le creazioni (e non gli autori) a venire giudicate. Il ragazzo si convince che quella è l’opportunità che aspettava per mettere a frutto gli insegnamenti ricevuti alla scuola di moda.

Il giovane prepara così delle creazioni, che conquistano subito Brooke, Ridge e Hope. Quando i tre scoprono che i lavori sono opera di Deke, non esitano a offrirgli un posto di stilista.