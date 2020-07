Sostituti per amore, sul set di “Beautiful”, arrivano, bambole gonfiabili, mariti e mogli degli attori per rispettare le regole anti-Covid. Infatti i coniugi degli attori e delle attrici, sono stati “arruolati” per le scene d’amore e di intimità e andranno a sostituire il cast principale.

Sul set di Beautiful cambia tutto: bambole gonfiabili e coniugi per le scene più intime

Difatti, a questo proposito, Ben Jorgensen, marito di Katrina Bowden che interpreta Flo ha “sostituito” Darin Brooks nei panni di Wyatt. Sono già iniziate da tempo le riprese delle nuove puntate di Beautiful in America. Purtroppo, a causa della pandemia globale che ci ha colpito le riprese durante il lockdown sono state interrotte, cosa che non era mai avvenuta in 30 anni di messa in onda della soap. Anche le reti televisive quindi si sono trovate in difficoltà e per compensare la mancanza di nuove puntate sono state costrette a mandare repliche su repliche, cosa avvenuta anche con le soap nostrane, da Un Posto al Sole e Il Paradiso delle Signore.

Ma naturalmente con il ritorno sul set, e un ritorno ad una pseudo normalità ci si è dovuti arrendere a quelle che sono le regole anti- covid, ovvero il distanziamento sociale e norme igieniche specifiche.

Va da se, che con il distanziamento sociale molte scene di sesso o di intimità non possono essere realizzate così si è pensato bene di “arruolare” i coniugi degli attori e delle attrici per ovviare al problema. In modo tale, i baci, le carezze o scene di sesso esplicito possono essere girate senza problemi.

Sul set di Beautiful bambole gonfiabili per le scene intime: le parole del produttore esecutivo e sceneggiatore Bradley Bell

“Quando stavamo rivedendo le sceneggiature, abbiamo iniziato a mettere in scena tutte le scene romantiche e abbiamo visto che risultavano appiattite“, ha fatto sapere a The Post il produttore esecutivo- sceneggiatore capo della serie, Bradley Bell. “Abbiamo messo insieme le nostre teste cercando di capire come far funzionare queste scene senza infrangere la regola dei due metri… e abbiamo tirato fuori una bambola che abbiamo usato anni fa come un cadavere“.

Certo sarà interessante vedere se le bambole hanno la stessa resa degli attori in carne e ossa e se l’effetto sarà realistico oppure si noterà una inevitabile differenza. Del resto oggi giorno con il computer si possono “animare” anche gli oggetti, per cui non dubitiamo che il risultato finale sarà ottimo. Senza considerare che molti dei coniugi degli attori andranno a “sostituire il cast”, quindi le scene d’amore saranno più che realistiche.

“Abbiamo avuto l’idea che, se gli attori non riescono a toccarsi e non riesci a farli apparire vicini, allora è un vero problema”, ha spiegato Bell. “Quindi abbiamo pensato di contattare alcuni dei mariti e delle mogli degli attori e chiedere loro se fossero stati disponibili a girare le scene del bacio. Alcuni erano interessati; abbiamo usato controfigure per le acrobazie prima, ma questa è la prima volta che abbiamo avuto controfigure per i baci“.

Pare anche che la produzione abbia deciso che per il momento non ci saranno nemmeno i bambini nelle registrazioni che sono iniziate da poco. Per cui in queste prime puntate girate in America, non ci saranno Kelly, Phoebe e neppure il piccolo Will.