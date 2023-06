Quadruplo appuntamento oggi sabato 10 giugno 2023, con la soap americana Beautiful. Ecco i Video Mediaset per rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

Hope e Liam si chiedono chi abbia sparato a Steffy e Finn. Thomas accusa Sheila di essere coinvolta nella sparatoria.

Sheila, accusata da Thomas, fugge via inseguita da Taylor, preoccupata per lei. Sheila poi decide di togliersi la vita per raggiungere Finn.

Steffy si trova in bilico tra la vita e la morte, e i suoi cari attendono con il fiato sospeso il suo risveglio. Taylor e Sheila si salvano la vita a vicenda.

Steffy inizia gradualmente a riprendersi, ma la gioia dei suoi familiari non è condivisa da Sheila, che teme che possa ricordare l’accaduto.