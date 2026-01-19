Nel mondo delle soap ci sono personaggi che sembrano non riuscire a trovareun interprete fisso, e sono quindi destinati a cambiare spessissimo volto. Uno di questi è sicuramente R.J. Forrester di Beautiful, che nella sua “vita” è stato interpretato ad oggi da ben 5 attori. Per lui si prospetta un nuovo cambio di volto, visto che anche Joshua Hoffman (ultimo in ordine temporale) ha deciso di lasciare il cast.

Nuovo volto per R.J. Forrester di Beautiful

Nel corso degli anni, ben cinque attori si sono susseguiti per dare il volto a R.J. Nella serie a stelle e strisce l’unico figlio di Ridge Forrester e Brooke Logan è stato inizialmente interpretato da Ridge Perkett, Jack Horan e Mace Coronel, che hanno impersonato R.J. da piccolo. Da adulto invece il perosnaggio è stato interpretato da Anthony Turpel e poi da Joshua Hoffman. Ed è proprio quest’ultimo che gli spettatori italiani stanno vedendo su Canale 5.

Ma negli episodi americani Beautiful c’è già stata l’ennesima sostituzione, e i fans di The Bold and the Beautiful hanno già fatto la conoscenza di Brayan Nicoletti. Nell’episodio andato in onda lo scorso 15 gennaio infatti, Nicoletti è apparso per la prima volta nei panni di Ridge Forrester junior (per tutti R.J.).

Come è avvenuto il passaggio: i retroscena di Beautiful

Per consentire questo nuovo cambio, gli sceneggiatori della soap americana hanno “allontanato” per un po’ R.J. dalle trame. Dopo la fine della sua storia d’amore con Luna Nozawa, il ragazzo è apparso sempre meno al centro delle trame, fino a sparire quasi completamente per circa un anno.

Dopo l’addio a Beautiful di Joshua Hoffman, avvenuto a ottobre 2024, la produzione ha pensato di tenere il giovane fuori dalle scene per poi farlo tornare – un anno dopo – con il volto di Brayan Nicoletti.

Quando vedremo il nuovo R.J. di Beautiful su Canale 5?

Come sanno bene i fans di Beautiful, c’è una grande differenza temporale tra la messa in onda americana e quella italiana. I telespettatori italiani dovranno quindi attendere circa un anno per vedere il nuovo attore nei panni di R.J. nella soap a stelle e strisce.

Nel nostro Paese è ancora la storyline tra R.J. e Luna a tenere banco, sebbene nelle ultime puntate la rivelazione del tradimento della ragazza con Zende abbia intaccato i sentimenti del giovane figlio di Ridge. L’amarezza e la delusione per essere stato tradito dalla donna che ama e dal cugino, porterà R.J. ad allontanarsi.

Il giovane tornerà? Certamente, ma lo farà tra circa un anno con un nuovo volto: quello di Nicoletti!