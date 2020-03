A causa del Coronavirus anche l’America si è dovuta fermare. Gli attori che compongono il cast di Beautiful non sono, pertanto, più sul set a girare nuovi episodi dell’amatissima soap opera famosa in tutto il mondo. Le puntate americane, dunque, hanno subito uno stop, cosa che non era mai successa in 33 lunghissimi anni.

Beautiful ai tempi del Coronavirus: stop alle riprese

Il sindaco di Los Angeles, Eric Garetti, ha imposto, per contrastare il Coronavirus o Covid – 19, la chiusura delle attività. Così come è avvenuto in Italia e in Cina, infatti, per assicurare che il virus non si espandesse e mietesse vittime, l’autorità ha deciso di chiedere ai propri cittadini di rimanere nelle proprie case. In base a queste disposizioni pertanto l’emittente CBS ha deciso di estendere la cautela anche ai suoi set.

La Rete, consapevole delle numerose persone che si ritrovavano a lavorare insieme, giorno e notte, per la registrazioni di puntate di soap, serie tv e programmi, ha pensato bene di non mettere a rischio nessuno dei propri dipendenti. Da martedì 17 marzo 2020, pertanto, tutti i dipendenti sono rimasti a casa. Fra di essi anche gli attori del cast di Beautiful.

Non appena è trapelata la notizia si è dunque seminato il panico fra i fan della soap opera che hanno temuto di dover rimanere chiusi in casa senza poter nemmeno distrarsi guardando in tv le avventure di Brooke, Ridge, Taylor e di tutti gli altri. Per fortuna, però, l’emittente ha, almeno per ora, rassicurato tutti. Lo stop è stato previsto solo per due settimane.

Secondo gli addetti ai lavori nessuno riuscirà nemmeno ad accorgersi di tutto ciò perché le puntate continueranno ad andare in onda come se nulla fosse, senza dover ricorrere alle repliche. Gli unici a dover lavorare maggiormente, una volta rientrati al lavoro, saranno solo gli attori e i vari addetti della produzione. Spetterà a loro recuperare il tempo perso e continuare a portarsi avanti con le registrazioni. Per ora, infatti, il materiale da mandare in onda non manca.

Se lo stop dovesse protrarsi oltre le due settimane? La risposta a questa domanda non è ancora giunta. Pare però che, come è già avvenuto in Italia per tanti altri programmi, la CBS non avrà molte alternative se non quella di scegliere fra la messa in onda delle repliche o la temporanea sospensione della soap opera.

Brooke di Beautiful in quarantena: colpa del viaggio in Australia

Katherine Kelly Lang, la bellissima e bravissima attrice che da anni e anni interpreta Brooke in Beautiful ha recentemente fatto sapere ai suoi fan di essersi messa in quarantena.

Come mai? La Lang ha spiegato a tutti di aver preso questa difficile decisione, ma importante sia per la sua salute che per quella dei suoi cari e delle persone che le ruotano attorno, dopo aver effettuato un viaggio in Australia.

Come mai l’attrice era lontana dall’America? A quanto pare l’amatissima Brooke era andata a chiudere, proprio a causa del Coronavirus, una boutique.

Nel messaggio della Lang sui social si leggono comunque, allo stesso tempo, sia parole di rassicurazione per i fan in merito al suo stato di salute, ma anche parole di ansia e incertezza. L’attrice ha scritto, infatti: “Questo è un momento difficile. Il futuro è incerto‘ ed ha poi aggiunto, parlando di Beautiful: “Non si sa proprio quando riaprirà“. Insomma la Lang non crede che basteranno 2 settimane di chiusura vedendo quello che succede in tutto il mondo?

Beautiful e le puntate italiane: cosa cambia nel nostro Paese?

I fan italiani della soap opera possono dormire fra due guanciali. A meno che Mediaset non decida di non mandarla più in onda, infatti, nel nostro Paese non vi saranno problemi. Il motivo? Ebbene la messa in onda delle puntate di Beautiful non corrisponde alla messa in onda con le puntate in America. In che senso?

Le puntate in onda in Italia non coincidono con le puntate in onda in America. Noi italiani siamo più indietro rispetto agli americani. Ci sono dunque ancora moltissimi episodi inediti per noi che dobbiamo ancora scoprire davvero cosa sia accaduto a: Brooke, Ridge, Taylor, Liam e Hope.

Ricapitolando. I fan italiani di Beautiful possono stare tranquilli. La soap continuerà ad andare in onda senza problemi e molto probabilmente nessuno si accorgerà delle settimane di stop.

I fan americani, almeno per ora, possono continuare a guardarsi gli episodi inediti già registrati prima della decisione della CBS. Se lo stop delle riprese, però, si protrarrà a lungo, vorrà dire che andranno in onda le repliche.