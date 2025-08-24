Dopo una lunga pausa estiva nel corso della quale abbiamo assistito alla messa in onda delle repliche, Beautiful torna a tenerci compagnia nel pomeriggio di Canale 5 con nuovi episodi inediti. A partire da oggi – domenica 24 agosto – la serie tv sui Forrester riprende il suo cammino. Ma cosa accadrà nell’episodio di oggi? Scopriamolo insieme.

Beautiful, dal 24 agosto arrivano le puntate inedite

Dopo l’episodio andato in onda lo scorso 2 agosto, la serie tv americana aveva continuato a tenerci compagnia nel daytime di Canale 5, ma lo aveva fatto con le repliche degli ultimi episodi. La decisione dei vertici Mediaset di non abbandonare i fans dei Forrester, proponendo nelle settimane centrali di agosto le repliche degli ultimi episodi, ha permesso da un lato di mantenere vivi nella memoria gli avvenimenti più recenti (con un focus particolare sulla malattia di Eric), e dall’altro di salvaguardare gli episodi inediti per mandarli in onda in un periodo in cui l’affluenza di telespettatori sarebbe stata sicuramente più cospicua.

Sia per chi ha potuto rivedere le repliche, che per coloro che invece si sono goduti questi giorni di ferie fuori casa, è arrivato il momento di riprendere il filo narrativo nel punto esatto in cui lo avevamo lasciato lo scorso 2 agosto.

Beautiful, dov’eravamo rimasti?

Nell’ultimo episodio inedito andato in onda sabato 2 agosto, abbiamo visto R.J. recarsi in ospedale per far visita al nonno Eric. Le notizie giunte dal reparto in cui il patriarca dei Forrester era ricoverato erano decisamente incoraggianti: l’infermiera aveva infatti informato il dottor Finnegan che le condizioni del paziente erano migliorate notevolmente.

Nel frattempo, Zende aveva invitato a cena Luna con un sotterfugio.

Beautiful, anticipazioni di domenica 24 agosto

Parallelamente alle vicende che avevano colpito Eric Forrester, c’era un’altra questione rimasta in sospeso: quella tra Hope e Thomas. La loro frequentazione aveva destato molta preoccupazione in Brooke, Ridge e Steffy. Ai timori che questa love story potesse degenerare in ossessione per il giovane Forester si era aggiunto il dubbio che il ragazzo fosse coinvolto nella morte di Emma. Le accuse di Xander avevano gettato un’ombra sull’intera vicenda, e portato a ipotizzare che fosse stato proprio il figlio di Ridge a causare l’incidente, per impedire alla donna di rivelare a Hope tutta la verità sulla figlia.

La ripresa dopo le vacanze si aprirà proprio con Thomas che cercherà di convincere Hope sulla genuinità dei suoi sentimenti, e sulla sua innocenza nelle vicende che hanno portato alla morte di Emma. La figlia di Brooke affermerà di credere alla sua innocenza.

Occhio anche a Luna e R.J.: i due ragazzi potrebbero riservarci qualche sorpresa nel corso delle prossime puntate. Se siete curiosi di scoprire insieme a noi di cosa si tratta, continuate a seguirci.