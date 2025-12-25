Come ogni anno il palinsesto Mediaset subisce qualche variazione in vista delle festività natalizie, e anche quest’anno il cambio di programmazione interesserà anche una delle soap “storiche” di Canale 5: Beautiful. La serie tv americana infatti non andrà in onda né per Natale, né per Santo Stefano. Quando torneremo a vedere le vicende dei Forrester?

Beautiful si ferma: la serie USA non va in onda su Canale 5 per Natale e Santo Stefano

La decisione di sospendere in questi giorni di festa la soap più longeva della TV è arrivata direttamente da Cologno Monzese. I vertici Mediaset hanno infatti pensato di dare, ai tantissimi fans della serie americana, la possibilità di trascorrere queste giornate festive con parenti e amici senza perdere neppure un appuntamento con le vicende dei Forrester.

La scelta riflette quella già fatta negli anni passati, e come sempre non solo è mirata a favorire chi trascorrerà le festività in famiglia, ma tiene anche conto di coloro che, invece, passeranno i pomeriggi davanti alla TV.

Beautiful sospeso, cosa vedremo al suo posto?

Il pomeriggio di Canale 5 offre un palinsesto ricco, con programmi musicali e film romantici che sapranno accendere atmosfere magiche in questi giorni di festa. Nel dettaglio giovedì 25 dicembre i telespettatori potranno trovare ad attenderli a partire dalle 14:05 “Il Volo – incanto di Natale”, e a seguire la pellicola romantica “A passo di danza”.

Per il pomeriggio di Santo Stefano invece, la rete ammiraglia Mediaset proporrà il “Concerto di Natale”, che prenderà il via alle 13:45 e ci terrà compagnia fino alle 16:30 circa, e a seguire “La magia del Natale”, una storia drammatica con Jessica Lowndes.

Beautiful, quando tornerà in TV la soap di Canale 5?

Gli appassionati di Beautiful potranno ritrovare le vicende dei Forrester a partire da sabato 27 dicembre. Dopo i due giorni di festa infatti la soap a stelle e strisce tornerà a occupare il consueto slot pomeridiano su Canale 5, con nuovi episodi inediti che promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo.

Le ultime puntate di Beautiful 2025 promettono tanti colpi di scena, e al centro dei riflettori ritroveremo il confronto tra R.J. e Zende. Mentre il figlio di Ridge e Brooke accuserà il cugino di aver approfittato di Luna, quest’ultimo respingerà ogni accusa dicendosi convinto che la Nozawa fosse consenziente. Riusciranno a chiarirsi?