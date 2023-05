Beautiful non va in onda oggi, sabato 6 maggio. I tantissimi fans della soap americana che – nel daytime pomeridiano – si collegano a Canale 5 non troveranno oggi ad attenderli i loro beniamini. Salta infatti l’appuntamento del 6 maggio con Beautiful. Perché? Cosa c’è al suo posto? Continua a leggere e scopri di più.

Beautiful non va in onda il 6 maggio, i motivi

La soap opera a stelle e strisce che ogni giorno ci “fa compagnia” dalle 13.34 alle 14.11 oggi non si presenterà al suo appuntamento consueto con i telespettatori di Canale 5 per lasciare spazio a “Speciale Verissimo e Tg5 presentano: l’incoronazione di Carlo III“.

Il programma dedicato all’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra – che con questa cerimonia prenderà ufficialmente il posto della Regina Madre Elisabetta, deceduta lo scorso settembre – occuperà così lo spazio solitamente dedicato alla saga dei Forrester.

La cerimonia terminerà alle 15.45, portando a un parziale stravolgimento anche nello spazio solitamente destinato a un’altra soap. Anche Terra Amara infatti sarà trasmessa in forma ridotta – con un solo episodio che andrà in onda dalle 15.45 alle 16.30.

Beautiful, stop il 6 maggio: quando tornerà?

I tantissimi fans della soap che racconta le vicende dei Forrester possono stare tranquilli. I loro beniamini torneranno infatti regolarmente domenica 7 maggio alle 14.00, con nuove appassionanti storie.

In particolare i telespettatori potranno assistere alle riflessioni di Taylor, che cercherà di frenare l’entusiasmo di Steffy e Thomas nel vedere la possibilità di riunire la famiglia, invitandoli a “restare con i piedi per terra”. Ridge è ancora legato sentimentalmente a Brooke e Hope cercherà di farlo tornare sui suoi passi aiutata da Deacon. Nella puntata di Beautiful di domenica 7 maggio ci sarà spazio anche per Carter e Paris, con l’avvocato che cercherà di tenere a distanza la figlia del dottor Reese per non trovarsi di nuovo a soffrire. Come andrà a finire? Non vi sveleremo se Carter finirà per cedere alla passione oppure no per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo garantirvi che la vicenda saprà tenere tutti con il fiato sospeso (e gli occhi incollati al teleschermo).

