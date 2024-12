Un’amara sorpresa attende i fans di Beautiful che oggi – 25 dicembre – si collegheranno come di consueto su Canale 5 per seguire le vicende dei Forrester. La soap americana oggi non andrà in onda, perché? Continua a leggere per scoprire i motivi e quando tornerà in TV.

Beautiful si ferma per Natale e Santo Stefano

La soap più longeva della TV non andrà in onda né oggi, mercoledì 25 dicembre, né domani, giovedì 26 dicembre. La decisione di sospendere la serie tv americana per le giornate di Natale e Santo Stefano è arrivata dai vertici di Cologno Monzese, che hanno così voluto dar modo ai tantissimi fans di trascorrere le festività in famiglia e con gli amici senza perdere neppure un episodio dell’amata serie. Sia oggi che domani quindi, i fans Beautiful che si collegheranno come di consueto alla rete ammiraglia Mediaset non troveranno ad attenderli i loro beniamini.

Beautiful sospesa il 25 e il 26 dicembre, cosa vedremo al suo posto?

Ad attendere i telespettatori di Canale 5 ci saranno comunque due appuntamenti che promettono di allietare il pomeriggio anche di coloro che trascorreranno questi giorni di festa davanti alla TV. Per oggi, mercoledì 25 dicembre, è prevista la replica della serata evento con il concerto di Natale, che Il Volo ha tenuto ieri sera nella Valle dei Templi di Agrigento. Lo spettacolo musicale prenderà il via alle 13:50 e ci terrà compagnia fino alle 16:42 circa.

La giornata di Santo Stefano sarà invece dedicata al Concerto di Natale in Vaticano. Dall’Auditorium Conciliazione, con l’Orchestra italiana del cinema diretta dal maestro Adriano Pennino, Federica Panicucci ci terrà compagnia dalle 13:53 alle 16:53 circa.

Beautiful, quando tornerà in TV la soap di Canale 5?

Gli appassionati di Beautiful potranno ritrovare le vicende dei Forrester a partire da venerdì 27 dicembre. Dopo i due giorni di festa infatti la soap tornerà a occupare il consueto slot pomeridiano su Canale 5, con nuovi episodi inediti che promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo.

Nelle ultime puntate Beautiful del 2024 ci attendono tanti colpi di scena e momenti di tensione. Dopo l’avventura italiana – che ha segnato la relazione tra Hope e Liam – i Forrester dovranno fare i conti con una nuova situazione: Sheila Carter è tornata libera e promette di dare del filo da torcere a Steffy, Taylor e Ridge. Curiosi di scoprire cosa accadrà? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.