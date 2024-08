Li abbiamo visti avvicinarsi e poi allontanarsi, per riavvicinarsi di nuovo e tornare a perdersi: quella tra Brooke e Ridge è sicuramente una delle love story più longeve e controverse in Beautiful. Il “tira e molla” tra Logan e Forrester tiene banco da più di tre decenni, eppure ancora oggi riesce a conquistare milioni di fans. Quale è il segreto di questa love story che – tra alti e bassi – ha affascinato le nostre nonne e affascina oggi i nostri nipoti?

Brooke e Ridge, super coppia di Beautiful

Quando pensiamo a Beautiful la prima cosa che ci viene in mente è sicuramente l’amore tra Brooke Logan e Ridge Forrester. La loro relazione è sicuramente una delle più travagliate, e nel corso di quasi tre decenni li abbiamo visti lasciarsi e riavvicinarsi più volte. Probabilmente qualsiasi altra love story non avrebbe saputo tenere incollati agli schermi i fans così a lungo, ma la loro storia d’amore sembra avere qualcosa di speciale, che la rende capace di sfidare il tempo.

La soap a stelle e strisce ha debuttato sui nostri teleschermi nel 1990 e – fin dai primi episodi – i riflettori sono stati puntati su Brooke e Ridge. In oltre trent’anni sono cambiati gli attori che davano il volto ai due personaggi, ma sembra non essersi mai affievolito il sentimento che li unisce sul set. Nel corso degli anni abbiamo assistito a matrimoni, tradimenti, separazioni e nuove promesse d’amore tra i due, a testimonianza che ciò che provano l’uno per l’altra è in grado di sfidare davvero tutto.

I due protagonisti di Beautiful si raccontano a “Sorrisi e Canzoni”

Quale misteriosa alchimia c’è tra Brooke e Ridge? Il continuo “tira e molla” tra i due ha accompagnato intere generazioni. Molti sono i fans che hanno iniziato a seguire la soap americana con i loro nonni e oggi la guardano con i nipoti, sempre affascinati da quell’amore che sembra destinato a non finire mai.

A svelarci il segreto di quell’amore senza fine sono stati gli stessi protagonisti, nel corso di un’intervista al settimanale Sorrisi e Canzoni. Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye – alias Brooke e Ridge di Beautiful – hanno parlato del segreto del successo di una delle soap più longeve delle televisione.

Thorsten Kaye “Brooke e Ridge sono un po’ come Liz Taylor e Richard Burton”

Parlando della relazione tra i due protagonisti di Beautiful, Thorsten Kaye li ha paragonati a Liz Taylor e Richard Burton, ricordando come il loro amore continui ad appassionare anche quando non sono insieme.

L’attore americano non ha nascosto il suo stupore davanti a questa situazione, svelando che proprio in ciò è racchiuso il segreto della longevità su questa super coppia.

Katherine Kelly Lang “raccontiamo storie di famiglia”

L’attrice si è detta convinta che la capacità di conquistare intere generazioni di fans sia racchiusa nel fatto che Beautiful racconta storie di famiglia, e col passare degli anni si è creata una vera e propria famiglia attorno alla soap. Katherine ha ammesso anche di divertirsi nel portare sullo schermo storie assurde, e di avere un debole per quelle incentrate sulle storie d’amore.

Riguardo al suo ruolo nella soap americana, l’attrice ha dichiarato di non aver mai sentito il peso peso di dover “prendere il posto” della mitica Stephanie Forrester (interpretata dall’attrice Susan Flannery), uscita di scena nel 2012. Katherine ha affermato di non aver mai pensato di prendere il ruolo di matriarca nella soap.

Concludendo l’intervista Katherine ha riservato ai lettori un aneddoto, affermando che negli ultimi giorni i due attori sono stati protagonisti del Festival di Montecarlo. L’attrice ha stimolato la curiosità dei fans con una frase sibillina “chissà che non sia stata girata anche qualche scena segretissima…“. Sarà davvero così? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.