Scelta difficile? Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 12 luglio 2019, Xander è apparso “diviso” tra Emma e Zoe. La prima, infatti, è per lui importante; la seconda, invece, la attrae più fisicamente che mentalmente. Intanto, anche Bill si è dato da fare, chiedendo a Brooke di convincere Katie a proposito della custodia del piccolo Will. Ecco, allora, il video Mediaset con l’intero nuovo episodio della soap opera, da consultare in streaming on demand.