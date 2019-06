La scelta di Katie. Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 25 giugno 2019, la donna ha chiesto a Bill di avere l’esclusiva custodia di Will, anche se l’ex marito ha espresso il suo assoluto disaccordo in merito. Intanto, Hope ha condiviso momenti di commozione con mamma Brooke, davanti alla prima ecografia del feto. Ecco qui il video Mediaset con le ultime novità della trama, da rivivere in streaming on demand. Qui, nel link, anche le nuove anticipazioni valide per le puntate della soap opera trasmesse su Canale 5 dal prossimo 1 luglio.