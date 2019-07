I sentimenti sono d’ostacolo per gli affari? Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 4 luglio 2019, Brooke ha chiesto a Ridge di prendere la decisione più giusta per il futuro dell’azienda, ma senza lasciarsi condizionare dall’amore che prova per Steffy. Ecco, allora, il video Mediaset, completo dell’intero odierno appuntamento con la soap opera, da visionare in streaming on demand in apertura dell’articolo. Qui, nel link, anche le nuoveanticipazioni sulle puntate americane, attese a breve anche nel pomeriggio di Canale 5.