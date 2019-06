Il cuore non fa tum-tum. Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 27 giugno 2019, Hope e Liam si sono molto preoccupati quando il medico ha detto loro di non riuscire ad ascoltare il battito cardiaco del bambino. Intanto, il feeling tra Thorne e Katie è cresciuto non di poco, anche se Brooke è diventata una figura destabilizzante per il loro rapporto. Ecco, allora, il video Mediaset con l’odierna puntata intera della soap opera, da rivivere in streaming on demand. Qui anche le anticipazioni sulle trame delle puntate trasmesse su Canale 5 a inizio luglio.