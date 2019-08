Brooke testimone a sorpresa. Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 1 agosto 2019, Ridge ha provato in tutti i modi a convincere la Logan a non testimoniare nell’udienza per la custodia del piccolo Will. Intanto, però, Bill ha fatto sapere a Wyatt e Liam di voler provare a diventare un papà migliore. Ma ci riuscirà? E cosa deciderà il giudice? In attesa di scoprirlo, ecco qui l’odierno video Mediaset, completo dell’intero episodio della soap opera, in onda questo giovedì pomeriggio, dalle ore 13.40 su Canale 5.