E’ entrato a far parte della soap Beautiful nel 2013 sostituendo Ronn Moss nel ruolo iconico di Ridge Forrester. In molti si sono chiesti come l’avrebbero presa le orfane del mascellone ma Thorsten Kaye non ha fatto rimpiangere l’assenza di Moss. Negli episodi che sono stati girati a Roma nelle scorse settimane, sembra che tra Ridge e Brooke si sia riaccesa la passione. Alcune immagini circolate sul web rivelano che Ridge potrebbe aver chiesto la mano alla donna che ha sempre amato.

Beautiful, intervista all’attore Thorsten Kaye alias Ridge Forrester

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva l’attore Thorsten Kaye. A proposito del suo subentro a Ronn Moss ha dichiarato: “Non ero spaventato. In quel momento ho pensato, o la va o la spacca. Non mi sono sentito come se dovessi sostituire qualcuno ma stavo recitando solo una storia che era stata scritta”.

I fan della soap sono ansiosi di sapere cosa succederà tra Ridge e Brooke. Nelle puntate in onda infatti, sembra che l’uomo si sia riavvicinando molto alla moglie Taylor. Abbiamo chiesto all’attore se ci sarà un addio definitivo tra il suo personaggio e quello di Brooke: “Per ora è finita. Per ora”.

La risposta dell’attore lascia intendere che nel prosieguo della storia i fan saranno accontentati. L’amore tra Ridge e Brooke trionferà ancora una volta. Riguardo al personaggio che interpreta, l’attore ha dichiarato di aver pensato di dire addio alla soap che gli ha regalato la popolarità: “Ho pensato di abbandonare spesso la soap. Per me che vivo nel Connecticut è stancante prendere l’aereo fino a Los Angeles. In questo momento però sto bene”.

L’attore non sa spiegarsi quale sia il segreto del successo della soap che da anni appassiona milioni di telespettatori: “Non so da cosa dipenda. Sicuramente il cast ma anche le location fanno la differenza”.

In passato sia Ronn Moss che Katherine Kelly Lang parteciparono a Ballando con le Stelle. Potrebbe accadere anche a lui? L’attore è abbastanza scettico: “Assolutamente no. Mi è stato proposto di partecipare a Ballando con le stelle una decina di anni fa ma ho rifiutato. Sai perché? Conosco i miei limiti e so che il ballo non fa per me”, ha concluso.