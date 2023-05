Ha trascorso più della metà dei suoi anni vestendo i panni di Brooke Logan. Amatissima in Italia e nel mondo, Katherine Kelly Lang è stata di recente a Roma per girare alcuni episodi della soap Beautiful. Non sappiamo cosa succederà al suo personaggio anche se alcune anticipazioni rivelano che l’amore con Ridge sarà destinato a conoscere il lieto fine. Verrebbe da dire ancora una volta visto che in passato è stata già al centro di vicende amorose.

Beautiful, intervista a Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan della soap americana

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva l’attrice Katherine Kelly Lang a cui abbiamo chiesto in quale aspetto del suo personaggio si sia maggiormente ritrovata in questi anni: “Brooke è una brava mamma e anche io penso di esserlo con i miei figli. Entrambe amiamo e rispettiamo le nostre famiglie. Ha commesso degli errori con Ridge ma anche con gli altri amori della sua vita. Mi identifico in Brooke perché è una donna d’affari e da qualche anno ho deciso di investire anche io nel settore della moda. Ho lanciato una linea di gioielli e nel frattempo mi sto dedicando a nuovi obiettivi. Brooke è poi una donna che ama e che desidera essere amata. E anche io sono fortunata perché accanto a me ho un compagno”.

Le anticipazioni rivelano che tra Brooke e Logan potrebbe nascere un‘alleanza in futuro. Le due donne sono state sempre rivali in amore tanto che i fan sono rimasti di stucco nell’apprendere questo clamoroso colpo di scena. L’attrice ha dichiarato: “Tutto è possibile. I tre personaggi hanno interagito spesso tra loro e sarebbe interessante un risvolto di questo tipo”.

Brooke e Taylor sono donne affermate, in carriera, che però nella vita hanno sempre avuto bisogno di un uomo per poter vivere serene. A tal proposito, Katherine Kelly Lang ha ammesso: “Penso che abbiano capito entrambe che non abbiano bisogno di un uomo. Direi che questo è già un passo in avanti. E’ importante pensare a se stessi, a cosa si vuole, prima di pensare di aver bisogno di un uomo per fare qualsiasi cosa. Le donne a volte sono capaci più degli uomini. Brooke e Taylor stanno intraprendendo la strada giusta”.