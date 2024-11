Beautiful, in onda le puntate girate in Italia: quando in tv e special guest

Beautiful arriva in Italia, in particolare a Roma. Una delle serie più amate e popolari di tutto il mondo, mostrerà i protagonisti girare per le strade della città eterna. Vediamo insieme quando andranno in onda le puntate e chi sono le special guest.

Beautiful arriva in Italia: quando in tv le puntate girate a Roma

Appuntamento da non perdere con “Beautiful” che taglia il traguardo delle 9 mila puntate in Italia. Per la prima volta, in 36 anni, i protagonisti della soap sbarcheranno a Roma. Si tratta di sei episodi che vedremo in onda da sabato 9 novembre 2024 alle ore 13.40 su Canale 5. Già in passato ‘Beautiful’ aveva scelto l’Italia per ambientare alcune scene: nel 1997 il lago di Como, nel 1999 Venezia, Portofino nel 2002, e la Puglia nel 2012. Ora però, in stile Emily in Paris a Roma, vedremo gli attori girare per i luoghi più famosi della capitale.

Ridge (interpretato dall’attore Thorsten Kaye) in compagnia di Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson) arrivano a Roma per la sfilata della linea Hope for the Future a Piazza Navona. Nelle puntate romane di Beautiful vedremo anche il Pantheon, il Colosseo, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, il Giardino degli Aranci e, in esclusiva, il cannone del Gianicolo.

La splendida cornice della città più bella del mondo diventa lo scenario di #Beautiful 🌹 Le emozionanti puntate di Beautiful a Roma arrivano da sabato 9 novembre alle 13.40 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/1YgAaq7NYA — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 6, 2024

Le special guest nelle sei puntate romane

Beautiful (titolo originale The Bold & the Beautiful) è una produzione Bell-Phillip. Bradley P. Bell è il produttore e capo sceneggiatore. La produzione italiana è stata affidata alla Cannizzo Produzioni. Quelli che andranno in onda sono sei episodi ambientati a Roma, girati nel maggio 2023, e che vedono la presenza di alcune guest italiane.

Si tratta di Jasmine Carrisi, Ginevra Lamborghini e Ilaria Stagni, storica doppiatrice di Steffy Forrester. Inoltre, sarà presente con un cameo anche Andrea Bocelli. Il tenore, seduto al pianoforte, affiancato dalla moglie Veronica Berti e dalla figlia undicenne Virginia, canta per Brooke e Ridge il suo celebre brano “A te”.