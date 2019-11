A chi non è mai capitato di vedere almeno una volta in questi lunghi anni, una puntata della soap Beautiful? Il bel mascellone Ridge Forrester o la svampita Brooke Logan hanno popolato i nostri sogni più belli, che si sono poi trasformati in incubi dal momento che tra matrimoni e divorzi abbiamo perso il conto.

Beautiful raggiunge le 8000 puntate e festeggia la longevità della soap

La verità è che, se questa soap va in onda da quasi trent’anni riscuotendo un discreto successo significa che gli elementi passionali abbinati agli intrighi e agli inganni appassionano ancora il pubblico.

In questi giorni sta per andare in onda anche in Italia la puntata numero 8.000 di “Beautiful” (negli Stati Uniti è stata trasmessa il 4 gennaio). La soap ha una lunga storia, nel senso che la sua prima puntata andò in onda in America nel 1987 e in Italia arrivò prima sulla Rai (dal 1990 al 1994) e poi passò su Canale 5 dove va in onda da 25 anni.

Di certo i colpi di scena in Beautiful non mancano mai: matrimoni improvvisi così come divorzi repentini, omicidi, suicidi, rapimenti, resurrezioni, sono alcuni degli ingredienti che caratterizzano al soap che in lingua originale si chiama “The Bold and the Beautiful” che potremmo tradurre con “Belli e sfacciati”.

Ma cosa rende questa soap così interessante? Oppure si continua a seguire per abitudine? Beh sicuramente l’imprevedibilità è un ingrediente fondamentale: le cose non vanno mai per come vengono prospettate.

Ad esempio, in questo periodo c’è Hope, che sta per dare alla luce la sua bambina, ma, come al solito, nulla andrà come previsto, lasciando aperti interrogativi che proseguiranno per mesi.

E pare anche che Brooke voglia mettere fine all’ennesimo matrimonio con Ridge. Succederà davvero? In ogni caso noi in Italia lo vedremo fra qualche tempo.

Could this really be the end of #Bridge and the start of something new? 💔 Tune in to #BoldandBeautiful this week to find out! pic.twitter.com/ODK4SQdz8B — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) November 17, 2019

Le curiosità e le storie incredibili dei personaggi che hanno reso “Beautiful” così grande

Ma ci sono molte curiosità e bizzarrie che rendono unica questa soap. Per esempio non si capisce come mai tutti gli attori maschili ricoverati in ospedale hanno sempre i pettorali in bella vista. O su set c’è un caldo assurdo o immaginiamo che gli autori li rendano appetibili per le fans che ovviamente vanno in un brodo di giuggiole. Un’altra stranezza della soap è che ci si innamora e disinnamora alla velocità della luce.

Comunque rimarrà per sempre nei nostri cuori il primo Ridge Forrester che fu interpretato fino al 2013 dall’attore Ronn Moss. Nel 1992 fu sostituito brevemente da Lane Davies, mentre dal 2013 è stato rimpiazzato da Thorsten Kaye.

Invece ad alternarsi nel ruolo del fratello di Ridge, Thorne Forrester, eterno secondo furono:

Clayton Norcross (1987-89),

(1987-89), Jeff Trachta (198996),

(198996), Winsor Harmon (19962016)

(19962016) e quello che vediamo attualmente Ingo Rademacher (2017-19).

Taylor da dolce e ingenua si trasforma in super cattiva

Una novità assoluta invece è la trasformazione, per altro inaspettata di Taylor ex moglie di Ridge che da dolce ed ingenua si trasforma in Super Cattiva. Nella soap è uscita di scena a periodi alterni, ora è tornata a far parte del cast.

Data per morta per ben due volte, dopo un incidente aereo e dopo una sparatoria, è stata salvata dal principe Omar (Kabir Bedi).

Ma la cattiva per antonomasia rimarrà sempre Sheila Carter (Kimberlin Brown), che uccise Lance (Adam Huss) lanciandogli contro delle api assassine.

Insomma, di colpi di scena ce ne sono stati moltissimi e le sorprese che può riservarci Beautiful sono sempre numerose e molteplici…