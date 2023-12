Oggi 31 dicembre è previsto un appuntamento straordinario con Beautiful. Il cambio di palinsesto Mediaset per le festività di fine ha portato agli appassionati della soap americana un inatteso dono. Le vicende dei Forrester infatti andranno in onda – in via del tutto eccezionale – anche oggi.

Beautiful nel daytime domenicale di Canale 5, 31 dicembre 2023

Sarà un fine anno particolarmente gradito per tutti i fans di Beautiful, che potranno trovare ad attenderli oggi – domenica 31 dicembre – le vicende dei Forrester.

Il cambio palinsesto Mediaset per l’ultimo giorno dell’anno ha infatti inserito una puntata straordinaria di Beautiful, in sostituzione di Amici 23. Lo spazio solitamente occupato nel daytime domenicale dal talent show condotto da Maria De Filippi sarà così occupato da una puntata della soap americana – che inizierà alle 13.54 e ci terrà compagnia fino alle 14.46 circa, quando il timone passerà al doppio appuntamento con un’altra soap di successo di Canale 5: Terra Amara.

Beautiful, puntata del 31 dicembre, cosa accadrà?

Nell’appuntamento dell’ultimo giorno dell’anno vedremo Ridge preoccupato dal monito di Taylor a proposito di Brooke, che continua a risuonare nella sua mente. Hope e Steffy discuteranno della situazione venutasi a creare tra le rispettive madri e il Forrester, e ciascuno di loro esporrà i motivi per cui Ridge dovrebbe scegliere di stare con la propria madre. Steffy si dichiarerà convinta che Brooke non sarà mai in grado di rendere felice suo padre, ma piuttosto continuerà a farlo soffrire, mentre Hope non sarà disposta a consentire alla sorellastra di interferire nella vita della Logan.

Quale sarà la decisione di Ridge? Lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. La soap americana andrà in onda anche domani, lunedì 1° gennaio 2024 a partire dalle 13.51 circa. I vertici di Cologno Monzese hanno infatti riservato ai tanti fans di Beautiful un inizio anno con i loro beniamini, e la soap Made in USA risulta essere l’unica presente nel palinsesto Mediaset di Capodanno.

Dopo le ultime variazioni dovute alle festività Beautiful tornerà al consueto appuntamento pomeridiano nel daytime di Canale 5, e potremmo seguire le vicende dei Forrester dal lunedì al sabato a partire dalle 13.45. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime news della vostra soap preferita.