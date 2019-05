Pronti per le nuovissime anticipazioni settimanali di Beautiful? Nelle prossime puntate, in onda su Canale 5 da sabato 25 a venerdì 31 maggio, Steffy avrà un’interessante proposta per l’azienda di famiglia. Non solo: Liam e Hope le faranno una promessa, mentre Bill avrà una spiacevole sorpresa.

Beautiful anticipazioni settimanali, trame da sabato 25 a venerdì 31 maggio: Steffy rinuncia per sempre a Liam

Steffy ha comunicato alla famiglia il ritorno di tutte le azioni della Forrester e, con grande sollievo del padre, non sposerà più Bill Spencer. La ragazza ha scelto di rimanere sola, per occuparsi della sua bambina e dedicarsi alla carriera.

Ridge chiede alla figlia se è davvero sicura di voler rinunciare per sempre a Liam e lei conferma la sua decisione. Lo stilista è preoccupato per Steffy ma allo stesso tempo è molto orgoglioso di lei.

Ridge is definitely happy about Steffy’s news! #BoldandBeautiful pic.twitter.com/TRfyXEUwaM — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 2, 2018

Liam e Hope apprezzano che Steffy abbia dato loro la sua benedizione e le promettono che includeranno sia lei sia Kelly nella loro famiglia.

Anticipazioni settimanali Beautiful, puntate 25-31 maggio 2019: Bill scopre la relazione tra Katie e Thorne

Zoe e Xander si riavvicinano: la ragazza ringrazia l’ex con trasporto per il suo sostegno e si lascia abbracciare e consolare. Il tenero momento tra i due si conclude con un bacio.

Nel frattempo, Katie e Thorne incontrano al Bikini Wyatt e Sally e quest’ultima espone con sincerità la sua opinione sul loro rapporto.

Steffy introduce una novità alla Forrester Creations: la figlia di Ridge e Taylor vuole spingere la casa di moda a sensibilizzare la promozione dei meriti delle donne. Inoltre, ci sarà il rinnovo della linea di intimo, la Intimates, con il ritorno di Steffy come testimonial.

Katie e Thorne trascorrono una serata romantica a casa della donna, ma l’appuntamento viene interrotto dall’arrivo di Bill. L’editore, infatti, piomba nell’abitazione della ex moglie proprio mentre i due innamorati si stanno dirigendo in camera da letto: il figlio di Katie e Bill, Will, doveva passare del tempo col padre ma è voluto assolutamente tornare a casa dalla mamma.

Il magnate non reagirà molto bene nello scoprire l’identità del nuovo uomo di Katie.

L’appuntamento con Beautiful è ogni pomeriggio su Canale 5: dal lunedì al sabato alle 13.40 e la domenica alle 14.