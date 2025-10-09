Cosa ci riservano le prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dall’11 al 17 ottobre? La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di suspence. Al centro dei riflettori troveremo ancora Luna, tormentata al pensiero di aver tradito (seppur involontariamente) R.J. Come reagiranno Poppy e Zende a questa delicata situazione? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Zende discute con Poppy

Quanto accaduto avrà inevitabilmente conseguenze anche per Zende. Il ragazzo discuterà con Poppy Nozawa, e la accuserà di essere responsabile di quello che è successo a sua figlia Luna.

Zende rimprovera la donna, esprimendole la sua convinzione che – sebbene non fosse nelle sue intenzioni – lei sia in parte responsabile della situazione imbarazzante in cui si trovano. Nonostante il conflitto, entrambi concordano che sarebbe saggio per Luna astenersi dal confessare qualsiasi cosa a R.J.; infatti, si rendono conto che la verità potrebbe compromettere irreparabilmente la storia d’amore tra il giovane e Luna.

Deacon combattuto tra Sheila e Hope nelle prossime puntate Beautiful

Nel frattempo, presso “Il Giardino”, Hope affronta suo padre, esprimendo la sua ferma opposizione alla relazione con Sheila, che considera una criminale pericolosa e incapace di cambiamento.

Deacon, pur nutrendo sentimenti per Sheila, comincia a valutare seriamente la richiesta di Hope, che gli pone un ultimatum: se non interromperà la sua relazione con Sheila, non avrà più la possibilità di vedere né lei né i suoi nipoti.

Sheila cerca di suscitare pietà in Hope, implorandole una seconda possibilità, ma la giovane rimane inflessibile nella sua decisione, rilanciando con una sfida ulteriore: se Sheila ama davvero Deacon, deve lasciare lui e Los Angeles per sempre.

La Carter poi parla con Deacon riguardo al matrimonio che desidera annunciare, ma lui – turbato dalle parole di Hope – continua a tergiversare. Questo comportamento ferisce Sheila, mentre Deacon comprende di rischiare di perdere la propria famiglia.

Beautiful spoiler: R.J. rassicura Luna

R.J. cerca di rassicurare Luna, affermando che insieme possono affrontare qualunque ostacolo, ma la ragazza teme che la verità che lei gli sta tenendo nascosta sia troppo grande per essere “digerita” dal partner.

Timorosa di rovinare tutto, Luna continua a tacergli quello che è successo tra lei e Zende, e mentre R.J. le promette amore eterno, lei si ritrova a soffrire in silenzio.

Poppy continua a riflettere su quanto accaduto, consapevole che, a causa dei suoi psicofarmaci, sua figlia ha trascorso la notte con Zende. Quando quest’ultimo contatta Luna per scoprire se abbia rivelato qualcosa a R.J., la tensione aumenta.

Intanto, Luna, pur essendo visibilmente turbata in compagnia di R.J., desidera confessargli tutto, ma viene interrotta da lui che deve recarsi al lavoro. Prima di partire, il giovane le assicura che qualunque cosa sia accaduta, il loro amore è invincibile.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

n ufficio, mentre Thomas e Hope si scambiano tenerezze e chiacchiere, R.J. irrompe, scherzando sul loro atteggiamento, ma poi ammette di percepire un certo distacco in Luna. Thomas e Hope lo tranquillizzano, attribuendo il comportamento della ragazza allo stress lavorativo, concordando sul fatto che formano una coppia splendente.

Deacon cerca di riavvicinarsi a Sheila proponendole di sostituire un cameriere assente. Sebbene inizialmente riluttante, la rossa accetta. Durante il suo lavoro, incontra casualmente la piccola Kelly e interagisce con lei brevemente. Kelly, felice, invia un selfie a sua madre. Quando Steffy nota la foto con Sheila, si precipita a “Il Giardino” per affrontarla, intimandole di stare lontana dalla sua famiglia. Sheila tenta di spiegare che si è trattato solo di un incontro occasionale, ma Steffy, esasperata, ribadisce che non dovrà mai più avvicinarsi ai suoi cari e che non potrà mai realizzare il legame con Finn che desidera.

Infine, Bill e Liam si incontrano alla Forrester. Bill chiede notizie di Steffy, intuendo che suo figlio è ancora innamorato di lei. Liam esprime la sua preoccupazione per il ritorno di Sheila, ora libera, e teme che possa rappresentare una minaccia per la sicurezza della famiglia, sperando che Steffy comprenda l’unica soluzione: mantenere Sheila il più lontano possibile.